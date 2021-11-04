勞退基金由第一金等六投信得標 最快年底進場台股

勞動基金運用局今（4）日公告，今（2021）年度第一次國內投資480億元絕對報酬型委外案，由安聯投信、保德信投信、國泰投信、第一金投信、野村投信、富邦投信等六家證券投資信託公司取得簽約資格。這項委外代操預計最快年底進場布局台股。

這項新制勞退480億元委外代操，投資標的是鎖定目前有編製社會責任報告書上市櫃公司共有544家公司。

勞動基金運用局係於今年9月間公告新制勞退480億元徵求國內委外代操，投資標的鎖定社會責任上市櫃公司，採絕對報酬型，規畫徵求不低於六家投信業者，並於今日公布六家合格業者，每家代操額度為80億元。

勞動基金運用局表示，由於台股基本面相當穩健，股市展望正向成長，這次委託投資要求年報酬率以台灣證券交易所公告之近五年股票集中市場平均殖利率為基準，再加計250個基本點為收益目標，希望引導國內投信長期布局且投資於穩健獲利之高殖率個股，並以團隊方式積極主動之管理與靈活彈性操作來提升報酬。

勞動基金運用局官員指出，台灣證券交易所公告之近五年股票集中市場平均殖利率為3.98%，加計250個基本點（即2.5%），合計目標報酬率為6.48%。

勞動基金運用局表示，這次徵求委外代操以編製企業社會責任（CSR）報告書之上市櫃公司為投資標的，藉此鼓勵國內企業注重企業社會責任，勞動基金則以具體行動落實永續投資策略。

勞動基金運用局表示，對於相關有價證券委外代操投資業務，均依委託經營辦法之相關規定辦理，期望透過專業資產管理業者的操作，達到分散風險、專業管理及提升收益等目標。