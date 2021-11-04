勞退基金由第一金等六投信得標 最快年底進場台股

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局4日公告，2021年度第一次國內投資480億元絕對報酬型委外案預計最快年底進場布局台股。 本報資料照片
勞動基金運用局4日公告，2021年度第一次國內投資480億元絕對報酬型委外案預計最快年底進場布局台股。 本報資料照片

勞動基金運用局今（4）日公告，今（2021）年度第一次國內投資480億元絕對報酬型委外案，由安聯投信、保德信投信、國泰投信、第一金投信、野村投信、富邦投信等六家證券投資信託公司取得簽約資格。這項委外代操預計最快年底進場布局台股。

這項新制勞退480億元委外代操，投資標的是鎖定目前有編製社會責任報告書上市櫃公司共有544家公司。

勞動基金運用局係於今年9月間公告新制勞退480億元徵求國內委外代操，投資標的鎖定社會責任上市櫃公司，採絕對報酬型，規畫徵求不低於六家投信業者，並於今日公布六家合格業者，每家代操額度為80億元。

勞動基金運用局表示，由於台股基本面相當穩健，股市展望正向成長，這次委託投資要求年報酬率以台灣證券交易所公告之近五年股票集中市場平均殖利率為基準，再加計250個基本點為收益目標，希望引導國內投信長期布局且投資於穩健獲利之高殖率個股，並以團隊方式積極主動之管理與靈活彈性操作來提升報酬。

勞動基金運用局官員指出，台灣證券交易所公告之近五年股票集中市場平均殖利率為3.98%，加計250個基本點（即2.5%），合計目標報酬率為6.48%。

勞動基金運用局表示，這次徵求委外代操以編製企業社會責任（CSR）報告書之上市櫃公司為投資標的，藉此鼓勵國內企業注重企業社會責任，勞動基金則以具體行動落實永續投資策略。

勞動基金運用局表示，對於相關有價證券委外代操投資業務，均依委託經營辦法之相關規定辦理，期望透過專業資產管理業者的操作，達到分散風險、專業管理及提升收益等目標。

勞動基金 勞退 勞退基金

延伸閱讀

台股守住萬七 法人：留意能否帶量突破半年線

美聯準會開始縮表 證期局回應將緊盯台股二點

FOMC縮減QE正式啟動 投信：Fed對升息仍保持耐心

台股開高走低收跌43.3點 三大法人賣超78.05億

相關新聞

勞退基金由第一金等六投信得標 最快年底進場台股

勞動基金運用局今（4）日公告，今（2021）年度第一次國內投資480億元絕對報酬型委外案，由安聯投信、保德信投信、國泰投...

要不要升息抑制房價上漲、房市過熱？ 央行理事兩派熱議

央行第三季理事會加重打房，部分理事直指，當前房價、地價的上漲壓力恐來自低利率，在不升息下，不動產信用管制成效有限，穩定房...

央行理事透露 升息時機就在明後年

央行理事均認為目前不是升息時機，貿然升息可能帶動房價上漲也不利中小企業，且我國單獨升息，恐導致新臺幣將更加強勢，但要注意...

美聯準會開始縮表 證期局回應將緊盯台股二點

美國聯準會周三利率決策會議宣布自11月起每月縮減購債150億美元到明年完成，外界擔心聯準會此番決議，是否會對台股帶來資...

視訊投保上路還是霧煞煞？3步驟教你輕鬆上手

自新冠肺炎疫情肆虐以來，國內保險公司紛紛向金管會申請試辦遠距投保作業、以視訊方式取代傳統的親晤親簽方式，讓民眾當下即可便利完成投保。據了解，目前已有7家保險公司取得金管會同意試辦，儘管國內疫情已稍見趨緩降至二級，視訊投保方式目前仍繼續沿用，減少人與人之間的近距離接觸以降低風險。

金管會：高收債基金須更名「非投資等級債券基金」

國人愛買高收益債基金，但高收債又俗稱垃圾債，投資風險高許多投資人卻不自知。為讓投資人能立刻了解高收益債券基金的投資內容，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。