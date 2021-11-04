實名會員數逾100萬太誘人 台灣人壽與Pi錢包合作這件事

台灣人壽今(4)日宣布，與實名制註冊會員人數一百多萬人的Pi拍錢包結盟，提供一對一免費諮詢新生兒保單的服務，創下國內保險公司與電商支付集團攜手搶攻新生兒保險首例。

Pi拍錢包為PChome網路家庭集團的行動支付工具，由PChome集團所屬拍付國際資訊公司經營，可接受Pi拍錢包的線上與實體商店目前有4萬多家；台灣人壽則是中信金控（2891）的壽險子公司。

PChome集團今年8月才宣布跨足網路投保平台「易安網」，持有「易安網」七成股權，本次與台灣人壽的合作，除了凸顯PChome集團與中信金強強聯盟，也是PChome集團繼投資「易安網」之後，從購物、拍賣到生活金融的又一重要嘗試。

台灣人壽今日表示，Pi拍錢包的會員，進入「拍好險」功能的「拍好險專區」，點選「新生兒險」，就能預約台壽的保險顧問，提供線下一對一新生兒保單諮詢與服務，預約與諮詢全都免費。

台灣人壽將全力爭取 Pi 拍錢包數位支付會員用戶，主攻30至40歲新手爸媽。台壽表示，本次與Pi拍錢包合作的保險顧問預約功能，完全不強迫推銷、購買，台壽的菁英顧問只為新手爸媽提供最需要的新生兒險健診與保單保障內容的專業建議。

台灣人壽也建議新手爸媽，新生兒投保要有三大觀念。首先，注意新生兒黃金投保期，出生前可先規劃保單；出生後把握新生兒健康黃金期，完成出生登記後即可投保。

其次，為提升醫療效果，可透過副本理賠來提高新生兒保障；最後，若預算有限，建議先以保費低的定期險，涵蓋全方位保障，未來有餘裕時，再逐步補足終身險等其他人生保障。