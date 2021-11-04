要不要升息抑制房價上漲、房市過熱？ 央行理事兩派熱議

央行第三季理事會加重打房，部分理事直指，當前房價、地價的上漲壓力恐來自低利率，在不升息下，不動產信用管制成效有限，穩定房市最好是總體審慎措施與利率政策並行。數位理事則認為，升息不能有效壓低房價，但會推升新臺幣匯率，並加重借款者房貸債務負擔，對經濟會有嚴重的負面效果，「本行政策考量無法面面俱到，僅能力求平衡」。

央行今天公布第三季理事會議事錄摘要。因建商貸款購地增加，推升地價，帶動房價繼續漲，房市交易也持續熱絡，全體理事均贊同實施第三波選擇性信用管制措施，鎖定購地貸款及第二戶房貸，稍稍加重打房力道，來抑制房市過熱。

多位理事都認為房市持續過熱，建商積極購地，推升地價，帶動房價上漲；雖然「房地合一稅 2.0」才剛上路，但建物買賣移轉棟數及土地買賣年增率仍過高；今年第 2 季臺灣房價指數上升有趨緩現象，但整體上升趨勢仍在。

有位理事指出，當前南部房市熱絡，市場認為主要是半導體設廠等重大投資案將帶動購屋，選擇性信用管制措施對房價抑制效果可能不大。有位理事更憂心，央行再次推出選擇性信用管制措施，恐讓外界對信用管制的成效有疑慮，影響大眾對央行的信任度。

另位理事則指出，選擇性信用管制措施採漸進式輕踩煞車是比較穩健的作法，或許不能降低房價與地價，但顯著降低增幅也是成效。當前房價、地價的上漲壓力可能有部分來自低利率，央行採限制貸款成數、提高購房與購地成本與降低資金來源來抑制房、地價，但最有效的方法是租稅，但租稅調整不易。

雖然低利率是房價上漲、房市過熱的原因之一，數位理事則反對升息，認為目前國內房價上漲相當部分反應原物料價格及工資大幅上漲，帶動營建成本上升，升息不能有效壓低房價且對經濟會有嚴重的負面效果。此外，臺灣家庭債務占 GDP 比率已高，且主要用來購置不動產。若房價繼續上漲，不動產貸款持續增加，當未來若啟動升息時，將加重借款者房貸債務負擔，

另位理事則認為，以選擇性信用管制措施處理房市問題比較溫和，效果也似乎有限，但儘早啟動較易抑制民眾對於房價上漲的預期。長期低利率的寬鬆貨幣政策對房市的影響很大，房價變動不僅影響金融穩定，也會造成資源誤置，以及對民眾財富分配有不良的影響。

過去央行總對外說「採用利率處理房市問題是大而無當的作法，」這位理事表示，抑制房價若完全使用利率工具對經濟其他部門會造成很大的問題，但不是完全排除利率工具，央行可考慮在未來適當時候並行實施總體審慎政策與利率工具。部分研究也顯示，穩定房市最好是總體審慎措施與利率政策並行。

「本行政策考量無法面面俱到，僅能力求平衡。」有位理事表示，臺灣有儲蓄過高的特殊現象，部分資金流向房地產市場。房價議題比較複雜，除間接影響金融穩定外，還涉及居住正義、資源配置等議題，有賴政府各部會通力合作，從供給面、需求面，以及制度面，共同尋求解決。

利率政策與選擇性信用管制措施並行雖有其道理，但政策工具該在某個時點、該如何分配，要考慮許多因素，如升息恐推升新臺幣匯率，加上選擇性信用管制措施同步實施，則緊縮性的政策力道或許會過強。