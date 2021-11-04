高收益債基金統統要改名 投信投顧公會回應了

國人愛買高收益債基金，但也些立委覺得「母湯」，可能會被名稱誤導。金管會今(4)日下令高收益債券基金必須改名；對於金管會新政，投信投顧公會理事長張錫表示，業者將於六個月內完成更名，沒有太大問題，未來也會持續加強宣導風險揭露。

統計至9月底，台灣國內高收益債基金共58檔、2,113億元規模；國外高收益債基金共60檔、7,708億元。

投信投顧公會回應如下：

按檢視結果，全球能源股票型基金的RR等級由RR4調高為RR5，新興區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他)投資等級債券型基金的RR等級由RR2調高為RR3；另各類別基金實證結果，無論是五年或十五年標準差，股票型基金之波動度大多歸屬於RR3至RR5、一般債券型基金歸屬於RR2至RR4，其中高收益債券基金歸屬於RR3至RR4。

現行分類標準說明事項已提醒投資人，RR等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，申購基金時不宜僅憑單一評估指標(RR值)，仍應注意其他投資風險，又投信投顧公會將規範證券投資信託基金(簡式)公開說明書、境外基金投資人須知或銷售文件中標示的RR值後方，應以備註說明「RR值係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級」，並說明基金之主要風險，如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險。

業者採用分類標準時得依基金之投資策略、風險係數及整體綜合考量，調高個別基金的RR等級，俾利其RR等級能適度反映個別基金淨值的波動度。」

除說明修正基金風險報酬等級分類標準外，投信投顧公會也強調將強化高收益債券基金風險揭露及宣導措施。「鑑於高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，現行雖於基金名稱後方加註投資於非投資等級債券，但外界屢有可能誤導投資人及難以衡平表達相關投資風險之質疑，經徵詢業者意見並獲多數業者同意將基金名稱中的「高收益債券」修正為「非投資等級債券」，俾強化投資人保護，避免投資人因基金名稱而忽略投資風險。

配合高收益債券基金調整名稱及強化風險揭露，將「以投資高收益債券為訴求之證券投資信託基金、境外基金風險預告書範本」修正為「以投資非投資等級債券為訴求之證券投資信託基金、境外基金風險預告書範本」，同時在現行已說明的信用風險、利率風險、流動性風險等風險外，本次再新增說明匯率風險；另，刪除「本聲明書同時適用嗣後本人於本類基金之所有投資」規定，嗣後投資人於每一次申購本類基金時都要簽署風險預告書，藉以提醒投資人注意並考量該類基金所涉之風險，充分評估基金投資特性與風險。

為提升投資人對高收益債券基金的認識及風險認知，現行基金公開說明書封面及相關銷售文件，業以顯著顏色及字體方式載明適合之投資人屬性、風險警語及具體載明高收益債券投資操作策略及投資風險如：流動性風險、利率風險、信用風險等、基金名稱後面加註投資警語「本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」，且在投信投顧公會網站設置「高收益債券基金及新興市場債券基金宣導專區」、透過媒體記者採訪報導進行高收益債券基金之投資宣導、與媒體合作，以深度的報導宣導高收益債券基金完整的正確投資觀念與風險。同時也請業者加強公司及基金銷售機構之銷售人員的高收益債券基金教育訓練並確實落實銷售時的 KYC及KYP、寄送對帳單加註高收益債券基金投資警語。未來，公會將配合更新相關宣導手冊，並透過拍攝宣導短片置放公會官網及提供給證券周邊單位及業者置放於官網、社群網站、手機app等管道強化高收益債券基金投資宣導，並請業者確實落實風險揭露等相關措施。

持續宣導並落實投資風險管理及風險揭露

投信投顧公會已報奉金融監督管理委員會同意備查分類標準及風險預告書範本等自律規範，投信投顧公會將轉知投信投顧業者遵循，同時也將配合高收益債券名稱調整修訂相關自律規範。