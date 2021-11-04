通勤族別錯過！兆豐卡自動加值免登錄享10%回饋

疫情趨緩，大眾交通工具人潮回流，許多小資族關心的通勤優惠也紛紛出籠，悠遊卡公司推出全台JCB悠遊聯名卡及悠遊Debit卡登錄即享每周五、六、日北捷車資六折優惠，包括兆豐銀行哆啦A夢悠遊聯名卡、中信大葉高島屋聯名卡及富邦J卡等皆適用。

此外，兆豐銀行也加碼推出自動加值免登錄享10%回饋優惠，只要首次申辦兆豐「e秒Happy卡」的民眾，當月刷卡消費滿千元，即可享有自動加值10%回饋，每人每月最高可獲100元，換言之，等於每個月都能享有兩次自動加值打九折的優惠。

金管會銀行局統計資料顯示，今年8月份電子票證發行狀況，悠遊卡流通卡數已逼近9,000萬卡，消費卡數市占率高達71.5%，消費金額市占率亦高達68.5%，足見多數人在生活中已相當習慣使用悠遊卡消費，尤其帶有自動加值功能的悠遊聯名卡更為民眾愛用，小至搭捷運、超商買咖啡，大至加油、搭高鐵等各類生活場景都能讓民眾隨時充分應用，也因此自動加值回饋的方案向來是許多小資族相當關心的議題。

觀察現行市場優惠，較為人所知的便是JCB國際組織每月1號開放的限量10%回饋登錄大戰，手腳夠快就能獲得50元回饋，每月限量47,500卡；此外還有新光銀行發行的新光三越聯名卡，每個月登錄成功，當月就有10%自動加值回饋，上限100元。若是不想花心思搶登錄，兆豐銀行「e秒Happy卡」是相當適合懶人的選擇，只要當月刷滿千元，免登錄就能有最高10%自動加值回饋，每月最高可得100元。

如果需要搭乘高鐵、計程車等費用較高的交通工具，也可以把握兆豐銀行近期推出的三大通路15%回饋活動，今年底前在交通、餐飲或旅遊刷任一兆豐銀行信用卡累積滿2,000元，登錄就送300元刷卡金，包括高鐵、台灣大車隊、LINE Taxi、Uber、yoxi、格上租車等交通通路，以及全台餐廳及美食外送如foodpanda、Uber Eats，還有全台旅行社、飯店及訂房網等全都適用，刷到5,000還能加碼抽iPhone 13等。