美聯準會開始縮表 證期局回應將緊盯台股二點

美國聯準會周三利率決策會議宣布自11月起每月縮減購債150億美元到明年完成，外界擔心聯準會此番決議，是否會對台股帶來資金動能上的影響？證期局副局長蔡麗玲今（4）日下午在例行受訪時表示，美股當天未受影響，顯示外界沒有負面評估，最終還是要看基本拿，台灣總體經濟持續成長中，不過金管會未來仍會緊盯二點，包括美國聯準會縮表政策對台股資金移動影響，以及證券市場後續表現狀況這二點。

蔡麗玲說，美國聯準會11月決策會議後的聲明出爐後，美股當天表現包括道瓊指數上漲104點、那斯達克指數上漲161點，顯示對此決策內容，外界沒有負面評估，也符合外界原先的預期。美國聯準會縮表調整，當然對全球資金移動，短期內也會有一定程度影響，最終來說，股票市場要看基本面是最重要，台股基本面還是很穩健。台灣總體經濟也是在持續成長中。

不過蔡麗玲也強調，金管會還是會持續關注美國聯準會縮表政策對台股資金移動影響，以及證券市場後續表現狀況這二點。

美國聯準會周三宣布將自11月起開始縮減每月購債規模，並預計在2022年結束該量化寬鬆（QE）措施，但同時也表示目前高漲的通膨將證明是「暫時的」（transitory），重申央行不急於升息。會後宣布維持聯邦基金指標利率不變，仍然介於0至0.25%區間，符合市場預期。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在會後聲明中表示，將於「本月晚些時候」開始縮減購債規模。目前聯準會每月購債1200億美元，自11月起每月共計將縮減150億美元購債金額，包括減少購買美國公債100億美元，以及減少購買不動產抵押貸款證券（MBS）50億美元。