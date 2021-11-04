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希望客人搭車免錢！55688結合永豐銀大推垃圾點數經濟

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

疫情趨緩，看準解封生活消費出行商機，台灣大車隊今天宣布，與永豐銀行推出結合出行服務與生活消費的「永豐55688聯名卡」，即日起至年底，只要申辦聯名卡，前一萬名即可直接升等55688 APP會員鑽石熊等級，綁卡付車資最高享即時回饋15%，意即搭車打85折。並首創「上車辦卡，下車即可刷卡」的線上快速申辦服務。

「把不常用的『垃圾點數』變黃金，讓搭車不用錢！」台灣大車隊董事長林村田說，擁有650萬用戶，這次攜手永豐銀行推出聯名卡，是為了未來持續推動集團串接更多生活服務，讓55688成為國人的生活密碼。

為了幫民眾善用不常用的垃圾點數、放大點數價值，台灣大車隊近年開始串接日常生活中累積的跨場域零碎點數，包含Happy Go、UUPON、亞洲萬里通、街口幣、LINE Points、拍錢包P幣、中信紅利點數等，各點數都能讓民眾能拿來折抵車資，現在再加上聯名卡的T Points，每點可折新台幣1元。

民眾除了可用T Points即時折抵計程車車資，也可折抵台鐵、高鐵、各大影城及KTV等通路的刷卡消費。

聯名卡 永豐銀行

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