創華文國家第一例 金管會要求近兆元高收債基金更名

台灣成為華文市場中第一個將高收債基金更名的國家！金管會今（4）日下午宣布創強化高收益債券基金及基金風險揭露之監理措施，其中最受關注的是宣布明年5月底以前，現行境內、境外高收益債基金更名為「非投資等級債券基金」，影響國內合計118檔、規模近兆元的基金投信公司需修改與投資人相關契約，證期局表示，預計明年5以底以前要全數完成更名。

金管會表示，考量近期國際經濟情勢變動快速，為強化投資人保護，提升投資人對投資風險之認知，因此就高收益債券基金採行相關強化監理三大措施。其一是修改「高收益債券基金」名稱為「非投資等級債券基金」，發函後6個月內需完成更名。

證期局副局長蔡麗玲證實，其他華文地區中文都直接英譯中，就叫高收債基金，金管會此次更名創下華文市場中更名首例。預計下周轉知業者明年5月中或底之後正式更名，但還是會要求新名與舊名一年內要並列，讓投資人方便知道。

蔡麗玲說，該類基金所投資債券標的之本質為非投資等級債券，一直以來金管會都擔心投資人會誤解，多年前就已請投信投顧公會研議改名，但是投信業界普遍認為只要標示清楚即可，自律規範要求投信用相同字體大小用括號在後面附註「非投資等級債」，但外界還是有擔心疑慮，為避免投資人誤解，因此決定把「非投資等級債」做為名稱，並請投信投顧公會轉知相關業者於6個月內辦理後續基金名稱變更事宜。

主要考量

據證期局統計，截至今年9月底為止目前境內有58檔高收債基金、總管理資產為2,113億元。至於國內投資在境外高收益債基金共計60檔，規模達到7,708億元。亦謂合計國內境內外合計共有118檔、9,821億元高收債需在明年5月底以前完成更名。

高收益債又有俗稱為「垃圾債」，因為投資在非投資等級債，風險較高但報酬率也高，過去多以高收益債來吸引消費者投資，但引發立委等高度關注拿來賣給銀髮族等不適當的投資對象客戶，恐會侵蝕老人家的退休金等，因此希望金管會能提高加強管制。

不過實際上高收債今年的違約率並沒有很高。證期局違約率方面，今年以來截至9月底為止，經證期局統計，僅有5檔高收益持有9家企業違約，合計金額僅0.52億元，規模占比僅0.07%，占全體境內高收益債券基金亦僅0.02%，並沒有重大異常。

境外高收益債基金的違約率方面，蔡麗玲也說，截至9月底止今年累計違約金額僅新台幣31億元，占整體國人境外基金的比重亦僅0.402%，同樣沒有重大異常，且證期局對於違約率都有注意。

除了更名以外，金管會今日強化高收益債券基金及基金風險揭露之監理措施還包括二、強化基金風險揭露及提供更多風險評估參考資訊；以及強化銷售機構辦理客戶基金適合度評估。

金管會表示，考量「基金風險報酬等級分類標準」(下稱RR)是投信投顧公會參酌歐盟作法，以標準差計算基金過去之市場價格(即淨值)波動度所訂，業者如以RR等級作為風險標示，金管會要求應闡明RR係計算基金過去5年淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，以及基金所屬RR等級之理由與可能限制等，以利投資人知悉。

同時證期局說，由於RR等級並非基金風險之唯一評估指標，投信投顧公會已於其網站建置「基金績效及評估指標查詢」專區，提供如年化標準差、Beta、Sharpe值等相關指標供投資人運用。

至於強化銷售機構辦理客戶基金適合度評估方面，銷售機構辦理客戶與基金之適合度作業，包括充分了解金融消費者(Know Your Customer，下稱KYC)及充分了解商品(Know Your Product，下稱KYP)，不得僅憑單一評估指標(如RR等級)即認定商品之風險等級。