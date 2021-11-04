央行理事關注通膨風險 「鷹」派理事：應考慮升息時機

中央銀行今（4）日公布9月理監事會議事錄摘要，通膨疑慮成為理事們的熱議話題。「鷹」派理事指出，本次美國FOMC會議雖仍認為當前通膨屬短期現象，但亦存有疑慮，央行應持續關注國內通膨並保持警覺；也有理事認為，考量長期低利率對經濟的影響，未來若出現合適時機，宜考慮調升利率。

央行資料顯示，9月23日的理監事會議上，有理事指出，全球穩定通膨的結構性因素部分已有鬆動跡象，雖然短期內仍未見太大變化，惟結構性變動一旦啟動，對未來幾年將有較大的影響。

該名理事認為，通膨預期研究很重要，家計部門的通膨預期有時會較實際值高許多，主要是民眾根據其平時採買的商品與勞務經驗，調整其通膨預期；未來若通膨結構性發生變動時，民眾的通膨預期或可捕捉此轉折。當整體通膨與核心通膨差距較大時，易被視為短暫性的干擾，其反映的是民眾通膨預期可捕捉到未來結構性通膨轉變的重要訊息。

央行議事錄摘要顯示，多位理事對未來貨幣政策的考量因素表達看法，其中，有理事表示，雖然本年台灣經濟受到疫情影響，但基本面較其他主要國家為佳。近期美國FOMC會議指出，本年可能會縮減購債，明、後年也可能會升息，在此考量下，台灣屬於小型開放體系，應開始思考未來提高政策利率的可能時機，以因應未來先進國家可能的政策變動。

另位理事指出，考量國內疫情影響未完全消退，經濟下行風險仍在；通膨雖增溫，惟應屬短期現象，在此環境下，無須升息以抑制通膨。但考量長期低利率對經濟的影響，未來若出現合適時機，則宜考慮調升利率。