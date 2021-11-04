台灣大車隊攜手永豐金推聯名卡 打造新生活服務生態圈

疫情趨緩，正逢全台百貨周年慶火熱開打及政府五倍券上路，刺激民眾外出消費。台灣大車隊今(4)日宣布看準解封生活出行商機，與永豐銀行推出結合出行服務與生活消費的「永豐55688聯名卡」，一次端出三大好康：『搭車15%回饋、直升鑽石熊、T Points可全數折抵車資』，即日起至12月31日止，只要申辦永豐55688聯名卡，前1萬名即可直接升等55688 APP會員鑽石熊等級，綁卡付車資最高享即時回饋15% T Points，搭車當日一般消費加碼回饋至7% T Points，T Points每點可折新台幣一元，讓民眾一卡滿足交通與吃喝玩樂等多元生活需求。

「永豐55688聯名卡」是為穿梭城市移動的通勤族所推出，首創「上車辦卡，下車即可刷卡」的線上快速申辦服務，一邊搭車即可透過55688 APP線上便利辦卡與數位綁定賺點數。為了搶攻年輕都會生活族群，更特別與韓國知名黏黏怪物研究所(SML)合作設計收藏卡，即日起還有歡慶上市的限時限量活動，MasterCard卡友綁定行動支付消費滿688元贈7-ELEVEN 200元購物金，VISA卡友申辦並綁定55688 APP前2500名完成首筆不限金額車資付款，即獲贈200元台灣大車隊搭車金。

年底辦卡直升最高等級 會員經營結合數位支付新趨勢

「永豐55688聯名卡」綁定台灣大車隊APP付車資，最高享15% T Points，包含APP中的小黃、多元計程車、酒後代駕、代接電、微搬家、機場接送皆享同等回饋；平時一般消費基本回饋2% T Points、搭車當日一般消費則加碼至7% T Points。民眾除了可用T Points即時折抵計程車車資，也可折抵台鐵、高鐵、各大影城及KTV等四大通路的刷卡消費。

即日起至12月31日止申辦「永豐55688聯名卡」，直接升等55688 APP會員鑽石熊等級，限額一萬名，鑽石熊會員可享有搭多元計程車免費升等雙B等級豪華型及免費閱讀商周Plus APP付費內容30天等多種權益。

點數經濟再升級 打造新生活服務生態圈

「台灣大車隊經營16年來，擁有650萬用戶，近年來持續推動數位科技發展，運用科技助力打造新型態的多樣化乘車服務，並結合集團旗下洗衣、快遞、保修、旅遊等各式生活服務，打造國人跨場域移動生活新型態，提供消費者更有感的生活體驗。從過往以『車』為中心轉變為以『人』為核心，未來持續朝移動產業新生態平台邁進，打造新生活服務生態圈。」台灣大車隊（2640）集團董事長林村田這麼說，是因為他看好點數經濟的發展潛力，因此本次攜手永豐銀行推出聯名卡，是為了未來持續推動集團串接更多生活服務，讓55688成為國人的生活密碼。

為了幫民眾放大點數價值，台灣大車隊自2018年起首創串接日常生活中累積的跨場域零碎點數，包含Happy Go、UUPON、亞洲萬里通、街口幣、LINE Points、拍錢包P幣、中信紅利點數等各樣點數都讓民眾能拿來折抵車資，現在再加上聯名卡的T Points每點可折新台幣1元。

以民眾與家人外出用餐消費為例，當天與家人於餐廳使用「永豐55688聯名卡」消費2,000元，且當天不論是出門或返家搭車再用55688 APP綁定聯名卡支付車資100元，則餐廳消費的2,000元可獲7% T Points等於賺得140點，車資消費100元，最高可獲15% T Points等於賺得15點，當天兩筆消費共賺得155點T Points，T Points可全數折抵台灣大車隊計程車資，輕鬆享受搭車不用錢。

SML迷必收卡 時髦出行無汗通勤

「永豐55688聯名卡」特別與韓國知名設計團隊「STICKY MONSTER LAB 黏黏怪物研究所（SML）」合作，將創新活潑的SML主要角色融入日常搭車與消費的場景中，打造品牌與生活風格的連結，成為專屬都會生活必收聯名卡。

「永豐55688聯名卡」提供民眾年底精心打扮跑趴外出時，打開台灣大車隊APP輕鬆使用T Points及各種零碎點數折抵車資，享受時髦出行無汗通勤，打造台灣大車隊小黃及多元計程車成為民眾不可或缺的出行日常標配，期望開啟台灣疫後消費新常態。