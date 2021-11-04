永豐銀結合台灣大車隊推首張搭車卡 最高搭車85折

疫情緩解帶動解悶消費潮，因應民眾外出消費乘車需求，永豐銀行今（4）日宣布，永豐銀行攜手台灣大車隊推出全台首張結合搭車服務與生活消費的數位聯名卡－「永豐55688聯名卡」。透過永豐專屬快速申辦流程，再以Open API串接台灣大車隊APP綁卡，創新「上車辦卡，下車刷卡」的金融服務體驗，並回饋卡友T Points折抵車資與指定通路消費，綁卡付車資最高回饋15% T Points，搭車當日一般消費再回饋7% T Points；一卡滿足交通與吃喝玩樂等多元需求，打造消費金融生態圈。

永豐銀行表示，永豐積極運用新科技優化各項流程，為提升更高效率的數位金融服務，推出「永豐55688聯名卡」專屬快速申辦流程，並以Open API串接台灣大車隊APP系統，讓加入台灣大車隊APP會員的永豐客戶，在搭車途中透過手機即可在線上完成數位信用卡的申辦、核卡、啟用及綁定付款流程，以「上車辦卡，下車刷卡」的超高效率，提供客戶省時便捷的金融新體驗。

永豐銀行表示，計程車為城市通勤族的主要交通工具之一，為滿足民眾外出點對點移動以及吃喝玩樂等多元消費需求，「永豐55688聯名卡」結合搭車服務與生活消費，為卡友提供專屬T Points回饋；綁定台灣大車隊APP付車資，最高享15% T Points；平時一般消費基本回饋2% T Points、搭車當日一般消費再加碼至7% T Points。

以搭車去聚餐購物為例，「永豐55688聯名卡」綁台灣大車隊APP付車資200元，最高享30 T Points（200*15%）；聚餐加購物刷卡5,000元，最高享350 T Points（5,000*7%），當日總計可獲得380 T Points。卡友可用T Points於台灣大車隊APP折抵車資，也可折抵高鐵、台鐵、各大影城及KTV等指定通路的刷卡消費，T Points每點可抵新台幣一元。

永豐銀行表示，「永豐55688聯名卡」同時發行數位與實體卡，為展現新世代消費風格，特別與韓國知名設計團隊「STICKY MONSTER LAB 黏黏怪物研究所（SML）」合作，將年輕族群喜愛的SML主要角色融入搭車與消費場景中，獨家設計二款創新活潑的卡面，為消費者帶來嶄新獨創的金融體驗。