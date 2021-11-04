快訊

下班尖峰時間！貨車追撞遊覽車 關渡大橋車流一度回堵

台大教授賀德芬為查「蔡英文論文」告上教育部 判決結果出爐

永豐銀結合台灣大車隊推首張搭車卡 最高搭車85折

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
永豐55688聯名卡，上車辦卡下車就能刷卡。 記者沈婉玉／攝影
永豐55688聯名卡，上車辦卡下車就能刷卡。 記者沈婉玉／攝影

疫情緩解帶動解悶消費潮，因應民眾外出消費乘車需求，永豐銀行今（4）日宣布，永豐銀行攜手台灣大車隊推出全台首張結合搭車服務與生活消費的數位聯名卡－「永豐55688聯名卡」。透過永豐專屬快速申辦流程，再以Open API串接台灣大車隊APP綁卡，創新「上車辦卡，下車刷卡」的金融服務體驗，並回饋卡友T Points折抵車資與指定通路消費，綁卡付車資最高回饋15% T Points，搭車當日一般消費再回饋7% T Points；一卡滿足交通與吃喝玩樂等多元需求，打造消費金融生態圈。

永豐銀行表示，永豐積極運用新科技優化各項流程，為提升更高效率的數位金融服務，推出「永豐55688聯名卡」專屬快速申辦流程，並以Open API串接台灣大車隊APP系統，讓加入台灣大車隊APP會員的永豐客戶，在搭車途中透過手機即可在線上完成數位信用卡的申辦、核卡、啟用及綁定付款流程，以「上車辦卡，下車刷卡」的超高效率，提供客戶省時便捷的金融新體驗。

永豐銀行表示，計程車為城市通勤族的主要交通工具之一，為滿足民眾外出點對點移動以及吃喝玩樂等多元消費需求，「永豐55688聯名卡」結合搭車服務與生活消費，為卡友提供專屬T Points回饋；綁定台灣大車隊APP付車資，最高享15% T Points；平時一般消費基本回饋2% T Points、搭車當日一般消費再加碼至7% T Points。

以搭車去聚餐購物為例，「永豐55688聯名卡」綁台灣大車隊APP付車資200元，最高享30 T Points（200*15%）；聚餐加購物刷卡5,000元，最高享350 T Points（5,000*7%），當日總計可獲得380 T Points。卡友可用T Points於台灣大車隊APP折抵車資，也可折抵高鐵、台鐵、各大影城及KTV等指定通路的刷卡消費，T Points每點可抵新台幣一元。

永豐銀行表示，「永豐55688聯名卡」同時發行數位與實體卡，為展現新世代消費風格，特別與韓國知名設計團隊「STICKY MONSTER LAB 黏黏怪物研究所（SML）」合作，將年輕族群喜愛的SML主要角色融入搭車與消費場景中，獨家設計二款創新活潑的卡面，為消費者帶來嶄新獨創的金融體驗。

永豐銀行 台灣大 聯名卡

延伸閱讀

台指期 外資減碼空單

55688也可選固定車資了！ 輸入優惠碼再享40元折抵

秋節地瓜香！民眾買桃園地瓜 市府補助運費

最牛一輪／撼訊利多 永豐13拉砲

相關新聞

不能吃的魷魚幣暗藏詐騙風險 央行：有人傾家蕩產

價格暴漲暴跌的魷魚幣掀起市場討論熱潮，中央銀行今（4）日於臉書粉絲專頁貼文指出，今(2021)年11月1日魷魚幣一度暴漲...

視訊投保上路還是霧煞煞？3步驟教你輕鬆上手

自新冠肺炎疫情肆虐以來，國內保險公司紛紛向金管會申請試辦遠距投保作業、以視訊方式取代傳統的親晤親簽方式，讓民眾當下即可便利完成投保。據了解，目前已有7家保險公司取得金管會同意試辦，儘管國內疫情已稍見趨緩降至二級，視訊投保方式目前仍繼續沿用，減少人與人之間的近距離接觸以降低風險。

金管會：高收債基金須更名「非投資等級債券基金」

國人愛買高收益債基金，但高收債又俗稱垃圾債，投資風險高許多投資人卻不自知。為讓投資人能立刻了解高收益債券基金的投資內容，...

攻23萬家中小企業團險市場 國泰人壽首創數位團險平台

國泰人壽今針對團險推出數位平台，整合企業團險的商品與服務，讓企業可以透過平台快速掌握完整團險資訊、3分鐘線上取得客製化報...

企業團險更簡便！國壽首創groupins+只要3分鐘

國泰金（2882）旗下國泰人壽跟隨集團數位轉型腳步，推出業界首創「groupins+ 國泰團險數位家」，整合企業團險各項...

鎖定台商團險需求 國壽首創groupins+3分鐘線上搞定

國泰人壽數位創新再下一城，看好台商大舉回流商機，加上國內985萬企業員工團險基本需求，今（4）日宣布再度推出業界首創「g...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。