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FOMC縮減QE正式啟動 投信：Fed對升息仍保持耐心

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

聯準會於台北時間今日凌晨召開利率決策會議，符合預期將於11月啟動購債縮減，由於溝通已久，且經濟表現暢旺，美股三大指數以再度改寫新高回應。保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示，Fed今年持續與市場溝通展現成果，且主席鮑爾強調，購債縮減不代表發出利率政策訊號，Fed對升息仍保持耐心，對於金融市場屬正面訊息。

葉家榮指出，以前次2013年至2014年縮減QE為例，2013年Fed耗費半年時間與市場溝通，一直到當年年底才確認將從2014年啟動縮減QE，甚至於2015年底才第一次升息，而在縮減QE後的一年半(2014/1-2015/6)，美國主要股債資產皆上揚5.0%-15.1%不等。

至於近期市場關心的通膨隱憂，葉家榮表示，Fed重申通膨暫時性的立場，未來供應鏈瓶頸消退後，就業增長回升，預期通膨至明年第２季至第３季之間有望回落。由於疫情期間的經濟活動與產業供應鏈變化，通貨膨脹走勢的確不易預測，不過，從近期美國十年公債殖利率未再創高、且走勢溫和來看，市場已逐漸反映消化通膨的預期，也可以說明近期市場在等待縮減購債計畫的到來，而成長型類股的科技消費相關產業皆全面反彈。

葉家榮分析，目前正值財報發布期間，目前S&P500企業已公布的數據當中，有超過八成的表現優於預期，也是基本面支持經濟動能的證明。近期美國十年公債殖利率在1.60%附近，並未超過今年3月時的高點1.77%，顯示市場已充分反映各項總經因素，而在景氣復甦、就業回升及通膨溫和下，預計殖利率曲線將稍微走平但仍呈現正向，對於美國股債市資產而言，將有利其表現機會。

看好風險性資產未來走勢，葉家榮建議，針對股市的投資人，可聚焦在美股、台股及陸股，並採取分批進場的策略來布局，產業則以消費及醫療最具機會；至於以債券為主的投資人，則可考慮布局美國高收益債券，掌握收益並參與市場上揚機會。

通膨 美國 Fed

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