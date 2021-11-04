視訊投保上路還是霧煞煞？3步驟教你輕鬆上手

自新冠肺炎疫情肆虐以來，國內保險公司紛紛向金管會申請試辦遠距投保作業、以視訊方式取代傳統的親晤親簽方式，讓民眾當下即可便利完成投保。據了解，目前已有7家保險公司取得金管會同意試辦，儘管國內疫情已稍見趨緩降至二級，視訊投保方式目前仍繼續沿用，減少人與人之間的近距離接觸以降低風險。

因應疫情 7保險業者獲准試辦遠距投保

根據金管會統計指出，目前有7家保險公司獲准試辦遠距投保，分別是國泰人壽、中國人壽、富邦人壽、全球人壽、新光人壽、台灣人壽及富邦產險等，各家試辦期間2至6個月不等，其中搶得頭香的國泰人壽目前遠距投保件數已逾6萬件、針對業務員的服務滿意度高達96％，顯見視訊投保已漸成一種趨勢，儼然成為常態。

為了進一步提升投保便利性，視訊投保方式推動保戶透過自己的行動裝置簽署要保文件，以電子簽名取代紙本簽章，力求讓投保過程完全「零接觸」。

相較於以往投保新契約時，業務員需親見客戶並由客戶親自簽署投保文件，視訊投保方式在投保流程上便利許多，像是富邦人壽透過企業視訊平台，並在業務員的指引下，民眾無需另外註冊會員，即可以個人手機門號進行驗證後再投保。

此外，中國人壽首創遠距「刷臉投保」，在確保客戶權益的同時，全程零接觸、無紙化、資訊不落地，最快3至5分鐘即可完成；與其類似的，還有台灣人壽推出業界首創「親子同框刷臉辨識」，讓未成年客戶透過親子同框方式輕鬆完成投保，以保障未成年人的投保權益。

針對視訊投保方式，保險業者提醒，只需要運用手機或是平板等行動裝置，依照下述3步驟即可完成：

步驟1、在業務員與保戶討論投保相關細節後，業務員會寄發紙本文件給保戶，此時保戶需以行動裝置與業務員連線啟動視訊錄影方式，並出示個人身分證明文件以確認身分及投保意願。

步驟2、在視訊錄影方式下，待確認保戶個人身分後，由保戶親自簽署同意視訊投保的聲明書即可填寫個人資料並簽名相關紙本文件，由此就完成親晤親簽和視訊錄影流程。

步驟3、所有簽署文件完成後，保戶需將相關投保文件拍照、截圖或是掃描回傳給業務員，即進入核保流程，這樣3個步驟就算完成。