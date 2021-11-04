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攻23萬家中小企業團險市場 國泰人壽首創數位團險平台

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰人壽今宣布推出業界首創數位團險平台「groupins+」，讓企業人資能像網購一樣投保團險。 圖／國泰人壽提供
國泰人壽今宣布推出業界首創數位團險平台「groupins+」，讓企業人資能像網購一樣投保團險。 圖／國泰人壽提供

國泰人壽今針對團險推出數位平台，整合企業團險的商品與服務，讓企業可以透過平台快速掌握完整團險資訊、3分鐘線上取得客製化報價，提升團險投保效率。

目前國內企業團險市場中，南山人壽市占率第一，第二就是國泰人壽。國壽總經理劉上旗表示，團險跟個險不一樣，團險是可以競價 ，但當理賠率狀況不好時，競價反而會無法帶給保險公司利潤，甚至可能會賠錢。目前國泰人壽團險市占率約20%，透過這次平台推出，中長期希望市占率能到20%以上，甚至到25%，但除市占率外，客戶滿意度與帶給公司利潤也是非常重要的。

國壽資深副總吳俊宏指出，國內團險一般來說分為兩種，一種是50人以上企業，另一種是5人以上到49人的中小企業，這類中小企業有高達23萬家，其中國泰只有2萬多家，約佔8%，加上台商回流，顯示團險還有很大成長空間。

但吳俊宏表示，這些中小企業在投保團保有兩大痛點，第一是報價流程冗長，過去光報價就要三到五天，報價完還要內部比價、簽核再與保險公司簽約；第二是客製化少，大部分企業都是買「標配」，產品彈性低，業務員拜訪企業都是用套裝的商品與保費，如果企業人資不滿意，業務員就要回保險公司重新詢問，很難客製化與取得精準報價。為解決上述痛點，希望透過數位化的方式，把團險的痛點換成機會點。

劉上旗表示，中小企業、新創公司的團險投保高度依賴人員服務，導致投保流程耗時長、商品選擇少、彈性低等痛點，新的團險平台讓企業客戶3分鐘即可取得精準報價，建立如同電商般「自己挑、自己選、自己組」的購物模式，提供自行選擇商品、場景分類套餐與互動填答三種方式，能協助企業人資輕鬆完成團險方案規劃作業。

國泰人壽 保險

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