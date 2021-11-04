永豐55688聯名卡創「上車辦卡下車刷卡」 最高回饋15%

疫情緩解帶動解悶消費潮，因應民眾外出消費乘車需求，永豐金控（2890）子公司永豐銀今（4）日宣布，攜手台灣大（3045）車隊推出全台首張結合搭車服務與生活消費的數位聯名卡「永豐55688聯名卡」，首創「上車辦卡，下車刷卡」，綁卡付車資最高回饋15% T Points，邀搭建消費金融生態圈。

永豐銀指出，永豐積極運用新科技優化各項流程，為提升更高效率的數位金融服務，推出「永豐55688聯名卡」專屬快速申辦流程，並以Open API串接台灣大車隊APP系統，讓加入台灣大車隊APP會員的永豐客戶，在搭車途中透過手機即可在線上完成數位信用卡的申辦、核卡、啟用及綁定付款流程 ，以「上車辦卡，下車刷卡」的超高效率，提供客戶省時便捷的金融新體驗。

搭車消費超值回饋 T Points立即折抵

永豐銀行表示，計程車為城市通勤族的主要交通工具之一，為滿足民眾外出點對點移動以及吃喝玩樂等多元消費需求，「永豐55688聯名卡」結合搭車服務與生活消費，為卡友提供專屬T Points回饋；綁定台灣大車隊APP付車資，最高享15% T Points；平時一般消費基本回饋2% T Points、搭車當日一般消費再加碼至7% T Points 。

以搭車去聚餐購物為例，「永豐55688聯名卡」綁台灣大車隊APP付車資200元，最高享30 T Points（200*15%）；聚餐加購物刷卡5,000元，最高享350 T Points（5,000*7%），當日總計可獲得380 T Points。卡友可用T Points於台灣大車隊APP折抵車資，也可折抵高鐵、台鐵、各大影城及KTV等指定通路的刷卡消費 ，T Points每點可抵新台幣一元。

國際團隊獨家合作 雙卡面風格年輕化

永豐銀行表示，「永豐55688聯名卡」同時發行數位與實體卡，為展現新世代消費風格，特別與韓國知名設計團隊「STICKY MONSTER LAB 黏黏怪物研究所（SML）」合作，將年輕族群喜愛的SML主要角色融入搭車與消費場景中，獨家設計二款創新活潑的卡面，為消費者帶來嶄新獨創的金融體驗。