企業團險更簡便！國壽首創groupins+只要3分鐘

國泰金（2882）旗下國泰人壽跟隨集團數位轉型腳步，推出業界首創「groupins+ 國泰團險數位家」，整合企業團險各項商品與服務，讓企業用戶可以透過平台快速掌握完整團險資訊、3分鐘線上取得客製化報價，「groupins+」將成為企業人資工作利器，大幅提升團險投保效率。

根據勞動部資料顯示，近年五人以上的企業家數與員工人數持續成長，總投保員工人數已達近千萬人，然而2020年台灣團險保費卻占整體壽險保費收入不到1% ，團體保險市場仍有大幅成長空間。

國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽看到團險市場的發展潛力，同時也觀察到中小企業、新創公司於團險投保高度依賴人員服務，導致投保流程耗時長、商品選擇少、彈性低等痛點。運用數位與技術能力打造groupins+團險平台，讓企業客戶3分鐘即可取得精準報價，建立嶄新高效率的數位投保體驗。

本次國泰人壽推出「groupins+ 國泰團險數位家」，不僅將團險體驗數位化，更將企業客戶在投保團險時的各種服務需求與功能進行高度整合，著重平台介面操作的便利性，也講求服務快速和操作體驗。

國泰人壽表示，groupins+將自主權交還給用戶，建立如同電商般「自己挑、自己選、自己組」的購物模式，提供自行選擇商品、場景分類套餐與互動填答三種方式，協助企業人資輕鬆完成團險方案規劃作業。

企業人資可以透過平台的12種多元主題式場景，輕鬆選擇商品套餐，並依照實際需求增減與調整保障內容。

平台也為新手人資設計「互動填答」機制，只需1分鐘分析保障需求，即可獲取最佳推薦方案。若在平台操作過程中遇到任何問題，還可直接線上預約團險顧問進行諮詢，同時團險顧問亦可協助線下送件要保書並完成投保，讓客戶享有「簡單、快速、便利」高自主性的數位服務。