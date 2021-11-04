富邦證券 提供133檔台股/ETF定期定額標的

富邦證券提供81檔台股及52檔 ETF，共計133檔扣款標的，投資人可依據自己的投資屬性，選擇適合自己的投資類股，每月最低只要1,000元就可以開始投資。

富邦證券這次追加定期定額扣款標的，遍及金融、半導體、電子零組件、電腦週邊、傳產等產業類股，包含第一金、合庫金、大立光等熱門標的都在追加範圍；而早前相當受到現股當沖追捧的航運股陽明與萬海，也同樣在富邦這次的追加標的中。還有未來科技發展主題的富邦未來車、中信關鍵半導體及元大未來關鍵科技等ETF標的，以及跨出台灣市場的元大S&P500、國泰中國 A50、中信中國 50、元大全球未來通訊及元大全球 AI 等標的。

2021年下半年台股回檔修正、震盪幅度擴大，已不若上半年價量齊揚的一片多頭榮景。法人說，一般投資人若是擔心市場波動的風險，可以考慮以穩健投入的定期定額方式參與台股市場，長期下來能夠將風險及成本有效攤平，定期定額成為隨時進場的最佳選擇。

去(2020)年台股大熱，大量散戶投資人湧入證券投資市場，其中，又以過往少見的高比率年輕族群最受市場注目。在台股近期持續下跌、投資人信心下降的情況下，富邦證券除了觀察到過去一年來旗下年輕客群大幅增長，衍生小額投資標的的需求，也觀察到投資人在股市冷卻後，追求穩定投資標的的傾向，9月台股市場日均值雖較8月減少17%，然而定期定額成交量卻是逆勢成長5%。

富邦證券看到投資人的需求，自今年10月16日起，一舉追加46檔定期定額扣款標的，期望提供小資投資人一個便利且全方位的定期定額投資管道。

富邦證券說，定期定額的投資方式是無需考慮進場時間點，讓投資人不論是在指數高檔或是回檔修正時，都可隨時扣款參與台股投資，利用長期穩健投入攤平成本及風險，穩定且逐步累積財富。再者，富邦證券提供低門檻的定期定額扣款金額，每月最低只要1,000元就可以約定扣款，並且每月有3天的扣款日可供選擇，投資人可以依照自身需求，彈性調整自己的定期定額扣款方式。