校園行動支付第一品牌 元大銀行打造享學新平台

行動支付方興未艾，疫情期間，加速國人零接觸、無紙化、去現金的消費習慣，目前就讀大學的數位原生Z世代，更在產、官、學各界努力下，開啟了行動支付的新里程。

元大校務網2014年起累積與近50所學校合作經驗，於2019年更獲選教育部「大專校院校園行動支付推動計畫」合作夥伴，此次與中華民國大專校院資訊服務協會(ISAC)攜手，將於2021年11月5日舉辦企業聯合參訪，力邀協會理事長及各大專院校圖資長蒞臨，分享數位金融實務與展望，讓年輕族群更了解數位存款帳戶、電子支付、Open API未來在校務上應用的可能性，也期許透過實機體驗，讓校方更理解導入行動支付對到校人士的便利性，在實現無現金校園的同時，更同時響應國發會2025年行動支付普及率達到90%的目標。

目前元大銀行除了與近50所學校繳費合作，也協助超過10所大專院校導入行動支付場景。迄今持續以金融科技融合應用場景，2021年的校園行動支付交易量，相比去年已有倍數成長。在校務金融上，元大銀行發展四大行動主軸：簡單便捷、行動支付、即時核銷、精準報表。未來學校可望透過校務系統自動化或檔案上傳，即能讓學生透過專屬網址，完成線上即時繳費，同時校方最快數分鐘即可完成銷帳，元大銀行亦提供整合各項支付工具之銷帳報表，以及與帳戶交易明細一致的撥款表下載服務，免除會計人員對帳煩惱。

甫獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」的元大銀行，在校務上從紙本化繳費單到無紙化的超商行動條碼、國際信用卡、跨境支付寶服務，有感學校繳費面臨的困擾及需求，進而打造全新的享學平台。目標是大幅縮短校務對帳程序，透過單一API（Application Programming Interface；應用程式介面）整合帳務資訊，輔以參數化的設定，彙整10餘種繳款方式支付工具，包括時興的LINE Pay Money、悠遊付、台灣Pay、嗶嗶繳等的銷帳、撥款、入帳資料，在繳款上增加更多元的電子支付，預計於2022年提供服務。享學平台依據學校的架構統整，輔以友善的繳費介面，相信能創造銀行、校方、學生及支付業者的共榮關係。

一直以來，秉持以人為本的精神，除了繳費服務及行動支付之外，在學校面針對學校理財及薪資轉帳，元大銀行也為每個學校量身打造合適的方案。同時，元大銀行也會配合合作學校到校辦理新生繳費說明會、金融理財說明會、校園行動支付說明會、以及產學合作等安排。元大銀行表示，響應行動支付趨勢，下一階段針對一般商戶以及用戶間，金流及資訊流的整合，開發「多元支付平台」，讓商戶客戶簡便管理帳務，並讓消費者免安裝就能迅速繳費，進一步創造更優良的繳費體驗。