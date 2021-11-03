金管會主委以美國洛克斐勒家族家訓 勉勵證券商

金管會主委黃天牧今(3)日出席「110年度證券商公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，致詞提及「公平待客」應是任何行業共同的信念外，以下列二點勉勵全體證券業者。

第一、關於證券商公會明年將改選理事長，期許未來競逐各個金融業公會理事長職務的人選，除協助大小規模不一的會員及產業發展外，能進一步致力於提升金融業形象，以及透過產業力量關懷社會公益，實踐公會的「公」字。

第二、美國洛克斐勒家族(The Rockefeller)的家訓是「比起金錢，強大的內心、富足的精神世界及良好的生活習慣是更值得傳承的資產」。

黃天牧說，金融機構獲利是重要的，但以永續發展而言，更需要思考如何透過財富或資源的分配運用，創造更多價值，這是獲得社會大眾信賴及尊重的要素。

金管會指出，今年為第二次對綜合證券商進行評核，為鼓勵證券商持續精進落實推動公平待客，金管會特舉辦本次頒獎典禮表揚6家評核績優證券商及1家顯著進步證券商

排名前20%證券商包括元大證券、中國信託證券、玉山證券、合庫證券、兆豐證券及第一金證券。顯著進步獎為統一證。

金管會表示，得獎證券商的共同特點為董事會對落實公平待客原則重視程度較佳。

具體作為包括五大項：1.針對客訴、爭議案件，提出檢討措施並持續追蹤；2.推動秘密客查訪機制，以瞭解第一線業務員落實情形；3.針對當季客訴件數增加達一定比率者，增加風險警示機制及時通報管理階層；4.研提業務人員酬金改革制度，業務人員酬金之考核項目納入法令遵循及公平待客等非財務性指標；5.董事發言內容深具建設性及可執行性(交易系統設提醒機制避免客戶出現錯誤)，且有完整發言紀要，對於形塑公司重視公平待客原則之企業文化助益甚大。

金管會亦針對評核過程中發現的缺失向業者加強宣導。

例如，部分業者有業務人員與客戶借貸、電話接單與客戶產生爭議及線上開戶客戶個人資料保護欠妥等缺失，導致整體證券商於注意與忠實義務之原則表現欠佳；部分業者之董事會提出之建議尚欠具體而流於形式，或未能深入了解重大客訴成因並提出具體解決方案或優化措施等。

金管會表示本年為第3年評核，證券業整體有持續進步趨勢，明(2022)年「金融服務業公平待客原則評核機制」精進措施已於日前公布，鼓勵業者在對高齡者或弱勢族群之銷售等面向強化公平待客措施，金管會希望證券商能站在金融消費者之角度設身處地、將心比心，因應不同消費者之需求提供妥適金融服務。