落實「公平待客」精神 兆豐證券再獲金管會評核肯定

金融監督管理委員會（金管會）推動「金融服務業公平待客原則」，並對金融業進行落實評核，證券商每二年輪流評核一次。金管會昨（3）日下午舉辦「110年度證券商公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，由主委黃天牧親自主持。兆豐證券積極落實公平待客，108年評核成績排行前20%，今年再度蟬連證券業（30家）中排行前20%之殊榮。

兆豐證券董事長陳佩君表示，公司積極響應政府政策，秉持以「公平待客原則」為企業文化之核心價值，自5年前即成立跨部門「公平待客工作小組」，帶領全體員工積極落實「公平待客原則」，去年公司董事會特別於轄下成立「公平待客推行委員會」取代「公平待客工作小組」，提升位階督促公司各單位精進落實公平待客精神，「公平待客推行委員會」不定期向董事會報告執行情形，董事會亦熱絡垂詢討論公平待客相關議案及提供寶貴意見。

兆豐證券發言人暨公平待客推行委員會主任委員龔清賢副總經理對於今年評核成績能再度蟬連證券業排行前20%特別指出重點，兆豐證券成立之「公平待客推行委員會」主任委員由非業務單位主管擔任，可公平客觀討論及管控業務單位客訴及金融消費爭議案件的處理情形；各單位每半年進行公平待客自我檢核，工作底稿需記錄檢核筆數及案件，並由法務暨法令遵循室出具監督報告；另法務暨法令遵循室針對金融消費爭議案件，須提出改善建議或檢視內部辦法是否完善，並納入本公司內部控制，再由稽核人員進行查核;最重要的是把同業之裁罰案件做成案例宣導，透過內網傳達到第一線每位同仁。從董事會到第一線面對客戶的業務同仁都努力實踐落實公平待客的目標。

面臨競爭激烈的市場環境，兆豐證券重視金融消費者保護，以維護客戶權益為優先考量。為逐步擴大彰顯金融服務業服務品質與落實公平待客原則，陳佩君董事長表示，兆豐證券將延聘顧問公司診斷公司資訊系統及導入數位金融，提供投資人更有效率的服務，並精進對高齡者、身心障礙者等弱勢投資族群提供更適合、便利的商品及服務，致力成為投資人心目中優質公股券商的領航者。