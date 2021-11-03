金管會表揚公平待客原則績優證券商 提示明年評核重點

金管會今天召開「110年度證券商公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，由主委黃天牧親自主持並頒獎予得獎證券商。

證券商公會明(111)年將改選理事長，黃天牧致詞時表示，「公平待客」應是任何行業共同的信念，期許未來競逐各個金融業公會理事長職務的人選，除協助大小規模不一的會員及產業發展外，能進一步致力於提升金融業形象，以及透過產業力量關懷社會公益，實踐公會的「公」字。

美國洛克斐勒家族(The Rockefeller)的家訓是「比起金錢，強大的內心、富足的精神世界及良好的生活習慣是更值得傳承的資產」。黃天牧勉勵全體證券業者，金融機構獲利是重要的，但以永續發展而言，更需要思考如何透過財富或資源的分配運用，創造更多價值，這是獲得社會大眾信賴及尊重的要素。

為鼓勵證券商持續精進落實推動公平待客，金管會特舉辦本次頒獎典禮表揚6家評核績優證券商及1家顯著進步證券商，排名前20%分別為：元大證券、中國信託證券、玉山證券、合庫證券、兆豐證券及第一金證券；統一證券則獲顯著進步獎。

兆豐證券108年評核成績排行前20%，今年再度蟬連證券業排行前20%。兆豐證券董事長陳佩君表示，去年公司董事會特別成立「公平待客推行委員會」取代原「公平待客工作小組」，提升位階督促公司各單位精進落實公平待客精神，「公平待客推行委員會」不定期向董事會報告執行情形，董事會也熱絡垂詢討論公平待客相關議案及提供寶貴意見。

金管會表示，得獎證券商的共同特點是董事會重視程度較佳，包括：針對客訴、爭議案件，提出檢討措施並持續追蹤；秘密客查訪機制瞭解第一線業務員落實情形；客訴件數增加達一定比率，增加風險警示機制及時通報管理階層；業務人員酬金之考核項目納入法令遵循及公平待客等非財務性指標；董事發言內容深具建設性及可執行性且有完整發言紀要，對形塑公司重視公平待客原則的企業文化助益甚大。

兆豐證券發言人暨公平待客推行委員會主任委員龔清賢表示，兆豐證券公平待客推行委員會主任委員由非業務單位主管擔任，可公平客觀討論及管控業務單位客訴及金融消費爭議案件的處理情形; 各單位每半年進行自我檢核，工作底稿需記錄檢核筆數及案件，並由法務暨法令遵循室出具監督報告;另針對金融消費爭議案件，須提出改善建議或檢視內部辦法是否完善並納入內控;將同業裁罰案件做成案例宣導，傳達給每位同仁。

金管會也針對評核過程中發現的缺失向業者加強宣導，例如部分業者有業務人員與客戶借貸、電話接單與客戶產生爭議及線上開戶客戶個人資料保護欠妥等缺失，導致整體證券商於注意與忠實義務之原則表現欠佳；部分業者之董事會提出之建議尚欠具體而流於形式，或未能深入了解重大客訴成因並提出具體解決方案或優化措施等。

金管會表示本年為第3年評核，證券業整體有持續進步趨勢，明(111)年「金融服務業公平待客原則評核機制」精進措施已於日前公布，鼓勵業者在對高齡者或弱勢族群之銷售等面向強化公平待客措施，金管會希望證券商能站在金融消費者之角度設身處地、將心比心，因應不同消費者之需求提供妥適金融服務。