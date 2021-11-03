東吳講堂/ 過度印製鈔票 學者認為要尊重央行獨立性

COVID-19之後，多國經濟停擺影響政府稅收，甚至還需提升財政支出來刺激經濟，多國政府舉債不斷攀高，主權債務危機隨之上升，各國為紓困救經濟瘋狂印鈔票，學者專認為，這雖是不得已的作法，但也應尊重央行的獨立性，並應維護財政紀律。

東吳大學企管系今（3）日舉辦「東吳企管財經講堂」第五季第四場次，主題是「政府財政新幻術！無上限財政赤字與新貨幣理論？」與談人東吳大學講座教授許嘉棟表示，QE是財政赤字貨幣化的作法，不管傳統貨幣政策，影響了央行的獨立性。

他說，不斷印鈔、購買債券，政府的債務要怎麼解？大家都同意錢要花在刀口上，各國要紓困，要振興經濟，這個沒人敢反對，台灣也是如此，這樣錢就花出去了，但應該要有效率，現在有人考慮到，各國債務這麼高，除了還本還要付利息，光付利息的負擔會增加財政的麻煩，所以有人會說不要升息，不然會增加政府負擔，但央行應該具獨立地位，該升息就升息。

東吳大學法商講座教授陳冲指出，我們對財政紀律很重視，但也不好耗費老本，現在有些措施是在浪費過去的老本，很可惜，而且現在的貨幣理論也會誤導一些貨幣政策。

他說，政府舉債由誰來買單，當然是以後的納稅人，雖然現在政府豪氣地說政府來出錢，但還是以後的納稅人要付錢，所以納稅人權益要尊重，例如當沖稅率減半，對納稅人是否公平，是可以討論的，而對於稅率減半或免稅，則應開公聽會，這與財政紀律也有關係的。