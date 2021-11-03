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富邦金董座蔡明興確診半個月 富邦金說明近況

富邦金董座蔡明興確診半個月 富邦金說明近況

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控董事長蔡明興。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
富邦金控董事長蔡明興。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

富邦金控（2881）董事長蔡明興確診新冠肺炎半個多月，外界關注其病情發展，對此，富邦金今（3）日說明，董事長蔡明興健康恢復情形良好，昨天已解除隔離出院，返家進行自主健康管理。本公司及董事長再次感謝各界的關心，並祝願大家健康平安。

富邦金控董事長蔡明興返台在機場採檢確診，且確定感染Delta病毒，外界推測他是案16448，他的妻子翁美慧今天也傳出確診。

對於市場傳言，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，新增的境外移入確診案16532確實是案16448的「同班機接觸者」，但他並未證實該案是否為翁美慧，僅說依法不得洩漏病人資料，「我不希望被罰」；富邦金控則回覆，「公司立場不過問相關人士個資」。

富邦金控 蔡明興

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