群光電能前3季EPS年增3成 賺逾半個股本

這是他在10月26日「Yahoo全球市場高峰會」接受專訪時的一段對談，在訪談末段，主持人Yahoo財經總編輯Andy Serwer狀似隨興一問，拋出這個目前全球最夯的新科技問題，蔡明忠雖然不是科技專業出身，富邦集團表面上也與新科技關聯性不高，但他接過提問，侃侃而談。

2021-11-03 13:16