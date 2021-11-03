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群光電能前3季EPS年增3成 賺逾半個股本

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

群光電能（6412）今（3）日公布第三季合併財報，單季稅後淨利8.20億元，季增24.3%、年增11.9%，寫下歷史新高；毛利率18.2%、營益率9.2%、淨利率8.1%，與上季相比「三率三升」；每股純益2.09元，寫下歷史次高。累計前三季每股純益 5.26 元，年增3成，賺逾半個股本，表現優於市場預期。

群光電能第3季合併營收為101.30億元，季增5.2%，年增4.9%，創歷史新高。毛利率為18.2%，季增 0.2 個百分點，年減 2.2 個百分點。營業利益率達9.2%，季增 0.5 個百分點，年減 1.2 個百分點。淨利率達8.1%，季增 1.2 個百分點，年增 0.5 個百分點。

營業淨利9.31億元，季增10.5%，年減7.5%。歸屬於母公司業主之稅後淨利為8.20億元，季增24.3%，年增11.9%；每股稅後純益則為2.09元，季增24.4%，年增10.6%。

群光電能累計前三季合併營收達297.39億元，年增16.1%，合併毛利與營業淨利分別為52.23億元和25.46億元，年成長分別為9.4%和17.8%。稅後淨利則為20.59億元，年成長32.4%，每股稅後純益累計達5.26元，年增 30.8%。股東權益報酬率達27.8%。累計前三季營收、毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益及股東權益報酬率均創下公司成立以來歷史高點。

群光電能今日亦公布10月份自結合併營收35.91億元，年增7.3%。累計前10月自結合併營收達333.32億元，年增15.1%，續創同期歷史新高。

營收 群光

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