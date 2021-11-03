公勝保經疫苗險投保平台 新增兆豐產險商品

興櫃公司公勝保險（6028）經紀人今(3)日表示，其領先保經界，在疫情開始即推出專為疫苗險設立的網路投保平台—「GOGO保-疫苗險推薦王」，短短兩個月時間，上架三家疫苗險後，10月29日再添兆豐產險疫苗險可投保，持續保持擁有最多家產險公司疫苗險的單一網路投保平台。

公勝保經總經理蔡聖威表示，「GOGO保-疫苗險推薦王」，與富邦產險、新安東京海上產險、安達產險共同合作，最近再加入兆豐產險，為國內疫苗險最為完整的網投平台。

為讓民眾更方便在網路投保，一站式整合平台非常重要，民眾在單一網路平台就可以取得所有疫苗險資訊，並可立即投保，省去四處收集資訊的時間。

公勝保經致力導入新科技，未來也會增加寵物險等其他險種的多種選擇，讓民眾的投保服務體驗更加友善及便利。

「GOGO保-疫苗險推薦王」專案負責人楊振和表示，網路投保由於直接透過數位平台進行投保，省下了中間的時間、人力成本，相比實體投保，能在保費上提供回饋，保費較為優惠。

透過網路投保，只要備妥相關文件資料，即能線上進行，不受時間、地點限制，讓保障即時生效。

過去受到網路投保的法規限制，父母無法透過網路幫孩子投保疫苗險。金管會保險局也開放父母可以透過網路幫未成年子女投保疫苗險，免去不少父母對於未成年子女施打疫苗後可能發生副作用的擔憂。

楊振和提醒民眾，各家理賠認定的依據不同，市售疫苗險分成，住院天數或接種疫苗次數兩種類型，前者以住院總日數做為賠付基礎，但總日數不得超過保單條款約定的日數；後者以接種疫苗的次數做為賠付基礎，採定額而非住院日額給付，一般以接種兩次為限。

民眾在投保前務必認真審視疫苗保險承保內容，依個人需求選擇適合自己的保單，才能達到真正風險轉嫁的效果。