退休理財關鍵 專家建議「兩不一要」

近年國人退休理財觀念盛行，為了在退休後能持續保有生活品質，退休金投資堪稱是全民運動。市面上存退休金商品琳瑯滿目，瀚亞投資表示，退休金規劃影響重大，挑選理財工具應遵循「兩不一要」重點，才不會做白工。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠指出，退休金牽涉的是生計問題，不可與一般投資相提並論，操作時要有專屬的邏輯配置，建議投資人規畫時掌握以下三個原則：不集中單一國家、不單壓單一類資產、選擇風險等級適中的商品。

林如惠說，根據歷史經驗，無論何種資產，只要長期投資及持有，交出正報酬的機率都相當高。即便再保守的商品，都有各自的景氣循環周期，一旦趨勢反轉，需要承擔的風險就相對高，甚至可能出現無法退休或者生活困難的窘境，因此單一資產並不適合當作退休投資標的，應該以資產配置較多元的平衡型基金、多元資產基金作為首選。同樣地，若退休投資標的只集中在單一國家，就有把雞蛋放在同一個籃子的風險，因此投資範圍擴及全球型標的，會是更好的選擇。

至於如何挑選風險適中的商品，林如惠認為，投資人可參考由投信投顧公會公佈「基金風險報酬等級分類標準」，風險等級共分五等級。在做退休金規劃時，應捨棄極端值RR1及RR5的商品，從RR2到RR4中挑選，其中又以RR3最為合適，須謹記避開單一國家、單一產業的原則。想要更進一步研究的投資人，也可以將基金波動度納入參考指標， 波動度低於同類型平均的基金，在面臨市場震盪時，需承受的下檔風險通常也較小。