工作數超越疫情前高點 半導體恆強、民生消費谷底反彈

疫情趨緩，五倍券上路也快滿一個月，根據104玩數據今（3）日公布的最新數據調查發現，11月工作數85.6萬個，已超越疫情前高點的85.2萬個，但仍以金融投顧及保險業、運輸物流及倉儲、法律會計顧問研發設計業、電子資訊軟體半導體業、一般製造業，為強者恆強的產業。

104人力銀行指出，5月1日，疫情爆發前，工作數高點85.2萬個，5月19日，全國警戒升三級，為工作數起跌點，7月1日，疫情高峰，工作數達谷底，只剩72萬個。7月27日全國警戒降二級，11月1日，工作數再刷新高85.6萬個，比5月1日疫情爆發前高點增加4,000個；連續四個月走升，從7月谷底到11月高峰，累計升幅19%。同一期間，徵才企業家數累計強彈31%。

調查數據顯示，截至11月，三分之一的產業徵才缺口已超越或追平疫情爆發前，與5月相比呈正成長，強者恆強的產業有：金融投顧及保險業、運輸物流及倉儲、法律會計顧問研發設計業、電子資訊軟體半導體業、一般製造業。

若從7月谷底反彈至今，以疫情創傷、疫後振興產業為多，像是住宿餐飲服務業、大眾傳播業、旅遊休閒運動業、批發零售傳直銷業。

整體而言，市場徵才的五大主力產業為：電子資訊軟體半導體業、住宿餐飲服務業、一般製造業、批發零售傳直銷業、一般服務業。

104人力銀行指出，新冠肺炎疫情，今年比去年嚴重，但對職場影響，今年比去年輕微，也遠低於2008年金融海嘯。根據104玩數據整理，這兩年疫情，工作數都是連續下跌兩個月，今年合計跌幅15.7%、小於去年16.2%；去年工作數在4月觸底之後反彈，連續七個月走升28.1%，今年在6~7月觸底之後，已連續第四個月走升，預估疫後振興商機、年底節慶需求、以及全球經濟反彈，今年工作數可望持續爬升。