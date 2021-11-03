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永豐金證券 登上紐約Nasdaq Tower總部電視牆

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券登上紐約Nasdaq Tower，並宣佈「豐存股-美股」無最低手續費限制。（永豐金證券/提供）
永豐金證券登上紐約Nasdaq Tower，並宣佈「豐存股-美股」無最低手續費限制。（永豐金證券/提供）

複委託零售市占龍頭券商永豐金證券，與美國Nasdaq合作，透過大戶投APP及新理財網平台，為複委託投資人提供全美16家交易所免費即時資訊，永豐金證券以Launch of Nasdaq Basic（美股即時報價服務Nasdaq Basic全面上線）受邀登上紐約時代廣場Nasdaq Tower總部電視牆；永豐金證券並宣布即日起取消豐存股美股手續費最低1美元的限制，以實際行動與投資人一起見證複委託發展新紀元。

永豐金證券表示，複委託投資連年快速成長，美股已成為台灣投資人重要的布局市場，從個股、ETF投資到豐存股定期存美股，包括交易金額、開戶數、存股筆數均大幅增加，這次永豐金證券品牌登上Nasdaq Tower總部電視牆，向時代廣場上來往的車潮人群打亮招牌。

永豐金證券目前為複委託投資人免費提供全美16家交易所資訊，只要透過永豐金證券新理財網，或最新推出的大戶投APP，就可以直接點選申請免費美股即時行情功能，立即就能開通，不論新舊客戶均可適用，讓複委託投資美股看盤不延遲。

另外、去年推出以來廣受市場好評的豐存股─美股存股平台，領先業界率先推出定期定額存美股服務，目前提供完整兩種存股機制，包括定期定額最低100美元、定期定股最低1股，業務成長快速，9月單月存股筆數近2萬筆；永豐金證券宣布自11月起，豐存股－美股手續費取消低收限制，讓存股族無負擔。

永豐金證券表示，美股投資熱持續升溫，防疫加速數位化服務進展，全新打造大戶投 APP，強化零股與存股投資，提供免費美股「即時報價、選股交易」功能，領先業界四大亮點：零股交易即時帳務、理財管家申購推播、聰明選股存股指南、趨勢評析個股評級，協助投資人輕鬆即時掌握台美雙市場投資機會，推出以來9月單月下載量近6萬，是投資台美雙市場便利高效率的APP。

存股 美股

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