第一次接觸！花旗資方與工會首度見面

花旗（台灣）銀行11月2日上午與花旗銀行企業工會，在全國金融業工會聯合總會安排下，首度正式會面。花旗銀行由董事長莫兆鴻率領一級主管共同出席，與花旗工會代表進行第一次正式晤面。雙方針對員工轉職問題、員工安置計劃及工會行政資源協助等事項交換意見。花旗銀行並承諾，將在內部評估可行性之後盡力提供工會必要的協助，讓工會事務可以順利開展。

莫兆鴻表示，花旗管理團隊一直樂於聆聽同仁的心聲與建議，很高興勞資雙方踏出合作互信的第一步，希望能和工會進行建設性且透明開放的溝通。花旗持續秉持善意及積極溝通的原則，未來雙方將由指定窗口進行溝通，適時召開會議，以實現雙方的共同目標—妥善保障花旗員工的福利和合法的權益。

針對工會所關心的員工轉職問題，花旗釋出善意，已經主動和全部潛在買家（包括第一輪與第二輪的買家）積極溝通，並透過書面方式釐清有關「禁止不當招攬條款」的細節，亦即只要潛在買家並未取得機密資訊，該條款並不適用。同時，花旗也向所有潛在買家以書面方式澄清，不論其簽署保密合約之約定為何，如該潛在買家沒有利用機密資訊，則「禁止不當招攬條款」約定不會限制該潛在買家透過正常管道 （例如，透過公開徵才廣告或獵人頭公司獨立接觸）招聘並雇用花旗銀行員工，花旗也絕對不會阻擋任何同仁至潛在買家任職。

除了員工轉職，會中同時針對交易獎金及花旗工會提出之行政協助事項等，充分交換意見。花旗強調，由於消金業務出售案採取標售方式進行，與單純出售予特定買家的方式相比，過程較為繁複，花旗承諾將持續與工會及員工充分溝通，在今日會面建立的互信基礎上，開啟順暢和諧的溝通平台，創造勞資雙贏的成果。