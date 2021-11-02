花旗銀工會今與董座會面 對談員工轉職安置爭議

花旗銀工會與花旗銀今（12）日發出新聞稿，花旗銀工會與花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻會面，雙方針對近期的勞資爭議第一次面對面進行對話，對談達一個半小時。會談中工會已向資方表達明確立場，期盼資方能聽見員工的訴求。

花旗指出，已經向所有潛在買家以書面方式澄清，不論其簽署保密合約之約定為何，如該潛在買家沒有利用機密資訊，則「禁止不當招攬條款」約定不會限制該潛在買家透過正常管道 （例如，透過公開徵才廣告或獵人頭公司獨立接觸）招聘並雇用花旗銀行員工，花旗也絕對不會阻擋任何同仁至潛在買家任職。

據了解，雙方針對員工轉職問題、員工安置計劃及工會行政資源協助等事項交換意見。花旗銀行並承諾，將在內部評估可行性之後盡力提供工會必要的協助，讓工會事務可以順利開展。

莫兆鴻表示：「花旗管理團隊一直樂於聆聽同仁的心聲與建議，很高興勞資雙方踏出合作互信的第一步，希望能和工會進行建設性且透明開放的溝通。花旗持續秉持善意及積極溝通的原則，未來雙方將由指定窗口進行溝通，適時召開會議，以實現雙方的共同目標—妥善保障花旗員工的福利和合法的權益。」

花旗工會則表示：「資方需坦誠面對問題，才能解決問題。」

今天這場會議，除莫兆鴻、花旗高層及資方律師外，與會人員尚有全金聯理事長鍾馥吉及秘書長韓仕賢、工會律師等，對談時間為一個半小時。

花旗銀工會表示：

1.針對花旗與買家簽訂三年限制招募旗下員工的條款，工會呼籲資方應公開合約內容，除交付主管機關評估適法性外，也應立即向全體員工致歉，並進行妨礙就業權的補償等。 2.交易獎金部分，工會認為在目前相關安置計畫都不清楚的情況下，不應以此條款讓員工徒增疑慮。資方應重新研擬提出條件及條款。 3.資方應及早擬定員工安置計劃持續與工會溝通，讓員工信任及安心。

花旗工會肯定資方願與工會展開第一次對話，並期待資方能真正回應員工的訴求，而非在金管會的壓力下與工會見面、試圖平息社會輿論。

目前會員數已達消金員工總數八成，除展現花旗員工的團結外，也說明各員工對於自身工作權的焦慮與不安，資方有責任更有義務在誠信、透明的基礎上，持續與工會對話。

關於限制員工就業權的爭議，是所有會員都非常重視的議題，公司應就工會提出之訴求給予正面回應，並持續與工會協商員工安置方案，另也需依法給予工會在行政上的必要協助，工會願意與資方共創和諧的勞資關係。

資方於會談中對於工會訴求表示將帶回去研議及提供行政協助，工會今后將持續關注資方的後續作為，並檢驗資方提出之方案及誠意，期待本次會談是雙方良性互動的開始。