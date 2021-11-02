金管會要求花旗開誠佈公與員工溝通 勞資今首度見面

花旗消金出售案引發勞資爭議，包括要求潛在買家3年內不得聘用花旗員工，妨礙員工工作選擇的權利等，金管會今天表示，已收到花旗送交的報告，正審視中，此案因直接涉及員工權益，花旗必須開誠佈公，持續和員工及工會妥適溝通。

花旗工會終於今日(11/2)與花旗董事長莫兆鴻見面，雙方針對近期的勞資爭議第一次面對面進行對話。除花旗董事長、花旗高層及資方律師外，與會人員尚有全金聯理事長鍾馥吉及秘書長韓仕賢、工會律師等，對談時間為一個半小時。會談中工會已向資方表達明確立場，期盼資方能聽見員工的訴求。

花旗銀行正辦理消金業務出售工作，工會指控，花旗和潛在買家簽訂3年密約，要求潛在買家3年內不得聘用自家員工。金管會發函要求花旗就契約條款適法性，請銀行內部法遵、法務以及外部律師出具相關意見書，並洽詢勞動部意見後，提交金管會。

金管會銀行局副局長童政彰今天表示，金管會已收到花旗提交的文件，在「形式上」相關要求的內容都有具備，目前正進一步檢視資料。金管會強調，此案直接涉及員工權益，不是報過來就可以，花旗必須開誠布公，持續和員工、工會妥適溝通。目前瞭解，勞資雙方正密切溝通中。

究竟花旗員工未來若至其他銀行、金控求職，是否會因保密條款而受阻？童政彰說，這是花旗跟潛在買家訂的契約，而員工認為有妨礙工作選擇權利，花旗要主動跟員工講清楚，充分說明有沒有妨礙員工的權利。他強調，花旗勞資爭議是否能化解，是金管會審酌花旗消金出售案非常重要的因素，金管會將持續了解花旗和工會、員工溝通的情形。

花旗工會表示，肯定資方願與工會展開第一次對話，期待資方能真正回應員工的訴求，而非在金管會的壓力下與工會見面、試圖平息社會輿論。目前會員數已達消金員工總數八成，除展現花旗員工的團結外，也說明各員工對於自身工作權的焦慮與不安，資方有責任更有義務在誠信、透明的基礎上，持續與工會對話。

關於限制員工就業權的爭議，工會表示，這是所有會員都非常重視的議題，公司應就工會提出之訴求給予正面回應，並持續與工會協商員工安置方案，另也需依法給予工會在行政上的必要協助，工會很願意與資方共創和諧的勞資關係。

工會今后將持續關注資方的後續作為，並檢驗資方提出之方案及誠意，期待本次會談是雙方良性互動的開始，而不只是一場徒具形式的會面。

花旗工會提出三大訴求，第一，針對花旗與買家簽訂三年限制招募旗下員工的條款，工會呼籲資方應公開合約內容，除交付主管機關評估適法性外，也應立即向全體員工致歉，並進行妨礙就業權的補償等。

第二，有關交易獎金部分，工會認為在目前相關安置計畫都不清楚的情況下，不應以此條款恐嚇員工，徒增疑慮。資方應重新研擬提出之條件及條款。第三，資方應及早擬定員工安置計劃持續與工會溝通，讓員工信任及安心。