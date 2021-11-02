快訊

社區鋸樹沒申請！樹幹掉落文湖線軌道害停駛 北捷將求償

法院傳喚房客作證...反遭房東張淑晶告偽證 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花旗爭議勞資今首對談 工會要求公布密約、道歉補償

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
花旗銀行併購案衍生員工權益受損爭議至今，花旗工會今天（2日）與花旗銀董事長莫兆鴻見面，雙方第一次勞資對話。圖／花旗銀行提供
花旗銀行併購案衍生員工權益受損爭議至今，花旗工會今天（2日）與花旗銀董事長莫兆鴻見面，雙方第一次勞資對話。圖／花旗銀行提供

花旗銀行併購案衍生員工權益受損爭議至今，花旗工會今天（2日）與花旗銀董事長莫兆鴻見面，雙方第一次勞資對話，花旗工會要求資方針對與買家簽署三年限制聘花旗員工的密約條款，應公布合約內容同時交付主管機關，並向員工道歉補償。

花旗銀工會在勞資會談後透過全金聯發布聲明，主要提出三點：

1.　針對花旗與買家簽訂三年限制招募旗下員工的條款，工會呼籲資方應公開合約內容，除交付主管機關評估適法性外，也應立即向全體員工致歉，並進行妨礙就業權的補償等。

2.　交易獎金部分，工會認為在目前相關安置計畫都不清楚的情況下，不應以此條款恐嚇員工，徒增疑慮。資方應重新研擬提出之條件及條款。

3.　資方應及早擬定員工安置計劃持續與工會溝通，讓員工信任及安心。

今天的勞資會談，花旗由莫兆鴻等高層及律師代表，除花旗工會外，全金聯理事長鍾馥吉及秘書長韓仕賢、工會律師等也陪同，雙方對談時間為一個半小時。會談中工會已向資方表達明確立場，期盼資方能聽見員工的訴求。花旗工會表示：「資方需坦誠面對問題，才能解決問題。」

花旗

延伸閱讀

花旗勞資糾紛交報告 金管會：不是報過來就可以

相關新聞

富邦金「兄代弟職」 金管會：不希望類似情況再發生

富邦金董事長蔡明興因確診隔離治療請假兩周，請身為董事的兄長、台灣大哥大董事長的哥哥蔡明忠代理，引發外界批評踩「產金分離」...

市場觀望美國聯準會會議 新台幣狹幅整理收平盤

台股開高震盪走低，加上市場觀望美國聯準會利率會議決策，新台幣匯市持續盤整，今天以平盤作收，收在27.85元，台北及元太外...

金管會要求花旗開誠佈公與員工溝通 勞資今首度見面

花旗消金出售案引發勞資爭議，包括要求潛在買家3年內不得聘用花旗員工，妨礙員工工作選擇的權利等，金管會今天表示，已收到花旗...

花旗爭議勞資今首對談 工會要求公布密約、道歉補償

花旗銀行併購案衍生員工權益受損爭議至今，花旗工會今天（2日）與花旗銀董事長莫兆鴻見面，雙方第一次勞資對話，花旗工會要求資...

花旗勞資糾紛交報告 金管會：不是報過來就可以

花旗消金出售案爆勞資糾紛，金管會目前已在審視花旗提交的法律意見報告。金管會今天強調，此案直接涉及員工權益，不是報過來就可...

公股第一家 彰銀TCFD通過第三方查核最高等級

彰化銀行（2801）響應「氣候相關財務揭露」（TCFD）倡議，委請香港商英國標準協會（BSI）進行TCFD符合性之第三方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。