花旗爭議勞資今首對談 工會要求公布密約、道歉補償

花旗銀行併購案衍生員工權益受損爭議至今，花旗工會今天（2日）與花旗銀董事長莫兆鴻見面，雙方第一次勞資對話，花旗工會要求資方針對與買家簽署三年限制聘花旗員工的密約條款，應公布合約內容同時交付主管機關，並向員工道歉補償。

花旗銀工會在勞資會談後透過全金聯發布聲明，主要提出三點：

1. 針對花旗與買家簽訂三年限制招募旗下員工的條款，工會呼籲資方應公開合約內容，除交付主管機關評估適法性外，也應立即向全體員工致歉，並進行妨礙就業權的補償等。 2. 交易獎金部分，工會認為在目前相關安置計畫都不清楚的情況下，不應以此條款恐嚇員工，徒增疑慮。資方應重新研擬提出之條件及條款。 3. 資方應及早擬定員工安置計劃持續與工會溝通，讓員工信任及安心。

今天的勞資會談，花旗由莫兆鴻等高層及律師代表，除花旗工會外，全金聯理事長鍾馥吉及秘書長韓仕賢、工會律師等也陪同，雙方對談時間為一個半小時。會談中工會已向資方表達明確立場，期盼資方能聽見員工的訴求。花旗工會表示：「資方需坦誠面對問題，才能解決問題。」