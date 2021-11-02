富邦金「兄代弟職」 金管會：不希望類似情況再發生

富邦金董事長蔡明興因確診隔離治療請假兩周，請身為董事的兄長、台灣大哥大董事長的哥哥蔡明忠代理，引發外界批評踩「產金分離」紅線。金管會今天表示，金融機構依據公司法代理機制請董事代理，不須報金管會審核，金管會也不會另定明文規範，但強調金融機構應落實公司治理及法令遵循，用嚴格的標準檢視，富邦金此案「是很好的案例」。

蔡明興10月自國外返台，於機場採檢確診感染新冠病毒，隨即進行隔離治療並向公司申請假至10月31日，職務由蔡明忠代理。蔡明忠過去在金管會「產金分離」原則要求下，辭去富邦金副董事長一職，此次代理董事長引發外界批評。金管會主委黃天牧日前公開表示，希望類似情況不要被重複。

富邦金昨天表示，蔡明興目前健康恢復情形良好，但遵醫囑需多休息，再請假一週。原職務代理人蔡明忠因有有在外地的私人行程，無法代理董事長職務，改指定北富銀董事長陳聖德代理金控董事長職務。

陳勝德代理後，富邦金周五的股東臨時會將由陳聖德主持，也平息外界對於踩「產金分離」紅線的爭議。

金管會今天表示，依據公司法代理機制，董事長因故必須請假，可依公司法指定董事代理，不需要報金管會審核。金融機構應落實公司治理及法令遵循，指定具有相關產業背景的董事代理董事長，可避免外界質疑產金分離政策的類似情況發生。

金管會指出，董事長代理問題，除依公司法規定外，還涉及公司治理，公司治理主管應蒐集適足的資訊提供給董事會及董事長，包括指定代理人的過程，都要考慮相關決策是否妥當，近期發生的富邦金事件，都是很好的案例。

針對董事長職務代理人要不要有更明確嚴謹的規定，代理期間長短，可代行的職務內容等，金管會不會在現行法令規定外另有規範，金管會表示，金融機構是自律守法的機構，不用另外探討代理期間長短、一兩天會不會涉及重大決策等細節，相關決策要有明確的界線，用嚴格的標準來檢視。