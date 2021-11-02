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台銀創新實驗辦公室啟用 以最高年薪達百萬號召新血

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
台灣銀行數位轉型再進化，啟用 InnoLab 2.0創新基地。圖／台銀提供
台灣銀行數位轉型再進化，啟用 InnoLab 2.0創新基地。圖／台銀提供

台灣銀行2019年率先成立了公股行庫第一家創新實驗室（InnoLab），從內到外大玩創意，新辦公室今天正式啟用，象徵台銀創新2.0 新里程起跑。為吸引年輕好手，台銀創新實驗室持續召募新血，薪資與職等優於一般行員，最高可達年薪百萬。

從門口的 LOGO 的設計就大玩色彩與創意，以愛迪生發明的鎢絲黃電燈泡為中心，代表無限創意發想。「n、b」(new bank)同色又同時以臺灣銀行 CIS 顏色為基礎，象徵創新、創意是立基於台銀的經營理念發展，配合多彩的顏色，進行更繽紛更加值的服務。而「I、L」顏色相互呼應表示創新 Innovation 與實踐 Laboratory 同時具備，正是隱含師法以色列(縮寫為「IL」)的創新精神。

台灣銀行董事長呂桔誠曾赴以色列主持銀行公會舉辦之「2018 以色列金融科技及資安產業考察團」，深感以色列在資訊安全及金融科技（Fintech）發展上，具有領先世界各國之卓越地位，值得我國借鏡與學習。台銀因而率先成立創新實驗室（InnoLab），並指派相關同仁前往以色列參訪學習，並邀請以色列知名 FinTech專家希伯來大學教授大衛•格爾紹（David Gershon）來台經驗分享。

呂桔誠表示，台銀要數位轉型與創新研發，成立創新實驗室後，以資料科學、使用者流程改善及金融科技促進等主軸，對內整合跨部處創新動能，對外進行產官學合作，並導入創新科技應用在金融商品、服務方式及商業模式。創新實驗室新辦公空間的啟用，將不只是辦公室的搬遷與整修，更希望經過工作環境的潛移默化與薰陶之後，可以更深入的作為該行創新文化與數位轉型的一個改變的起點。

台銀表示，創新實驗室將成為台銀金融科技服務的協同合作與創新實驗的場域，未來可發展為對外提供外賓及學術單位交流參訪；對內舉辦工作坊、腦力激盪(Brain Storming)、設計流程思考(Design Thinking)及小型發表會、論壇的場地，作為數位轉型與創新文化的基地。

目前台銀創新實驗室共有15位同仁，未來計劃擴增至25位至30位；與一般新進行員5職等相較，創新實驗室新進同仁最高可到8職等，年薪最高可達百萬，被不少銀行同業視為工作穩定、待遇不錯，壓力又較民營銀行來得輕的「跳槽」首選。

台灣銀行數位轉型再進化，啟用 InnoLab 2.0創新基地。圖／台銀提供
台灣銀行數位轉型再進化，啟用 InnoLab 2.0創新基地。圖／台銀提供

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