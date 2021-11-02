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AI高手放馬過來 玉山人工智慧挑戰賽歡迎報名

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
玉山銀行「人工智慧公開挑戰賽」即日起開放報名，歡迎各界優秀人才、大專院校以上學生踴躍報名參加。圖/玉山銀行提供
玉山銀行「人工智慧公開挑戰賽」即日起開放報名，歡迎各界優秀人才、大專院校以上學生踴躍報名參加。圖/玉山銀行提供

玉山銀行（玉山金：2884）「人工智慧公開挑戰賽」2021冬季賽即日起至12月29日開放報名，本次競賽將提供上萬筆去識別化的信用卡消費及基本屬性資料，讓參賽者透過機器學習的方法來預測顧客未來最可能的消費類別。

玉山銀行表示，參賽者需在2022年1月5日前上傳預測結果，最高競賽獎金達12萬元；競賽得獎隊伍也將獲得玉山銀行相關職務面談機會。

玉山人工智慧公開挑戰賽集結各界AI高手一同探討與解決銀行的問題，玉山提供豐富的去識別化數據並透過趨勢科技T-Brain AI競賽平台將資料釋出給參賽者，讓參賽隊伍透過模型設計協助銀行應用在真實場景。也希望藉由金融和科技的跨界合作，匯集優秀的AI人才，一起探索數據中蘊含的秘密、精準預測目標，運用科技拓展金融業務的新視野。

玉山銀行至今已舉辦五場挑戰賽，期望透過每一次的競賽，讓有志於投入AI領域的優秀人才，有實務上的資料可以練習與實作，並藉由常態性的比賽，提供人才發揮成長的舞台，展現出玉山培育AI人才的決心。

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