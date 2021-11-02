AI高手放馬過來 玉山人工智慧挑戰賽歡迎報名
玉山銀行（玉山金：2884）「人工智慧公開挑戰賽」2021冬季賽即日起至12月29日開放報名，本次競賽將提供上萬筆去識別化的信用卡消費及基本屬性資料，讓參賽者透過機器學習的方法來預測顧客未來最可能的消費類別。
玉山銀行表示，參賽者需在2022年1月5日前上傳預測結果，最高競賽獎金達12萬元；競賽得獎隊伍也將獲得玉山銀行相關職務面談機會。
玉山人工智慧公開挑戰賽集結各界AI高手一同探討與解決銀行的問題，玉山提供豐富的去識別化數據並透過趨勢科技T-Brain AI競賽平台將資料釋出給參賽者，讓參賽隊伍透過模型設計協助銀行應用在真實場景。也希望藉由金融和科技的跨界合作，匯集優秀的AI人才，一起探索數據中蘊含的秘密、精準預測目標，運用科技拓展金融業務的新視野。
玉山銀行至今已舉辦五場挑戰賽，期望透過每一次的競賽，讓有志於投入AI領域的優秀人才，有實務上的資料可以練習與實作，並藉由常態性的比賽，提供人才發揮成長的舞台，展現出玉山培育AI人才的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言