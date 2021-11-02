央行宣布發售國家公園采風系列-壽山平鑄套幣

中央銀行將於今（2021）年11月11日，委請台灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售「臺灣國家公園采風系列-壽山國家自然公園」平鑄套幣20,000套；每人每次限購1套，每套訂價新台幣400元。

本套幣為臺灣國家公園采風系列第10套，以壽山國家自然公園為主題；內嵌110年版50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配1枚主題章牌。章牌正面圖案為國定古蹟「鳳山縣舊城-東門」，以彩色呈現；背面圖案為臺灣獼猴。

套幣內容介紹由高位珊瑚礁所形成的石灰岩地質、泰國谷、旗後燈塔、打狗英國領事館官邸等獨特地質、人文景觀，與臺灣海棗、密毛魔芋、山羌及馬卡道澤蟹等低海拔淺山生態。饒富教育意義，值得收藏，歡迎各界踴躍購買。