央行發行壽山國家自然公園套幣

中央銀行將於 11月 11日，委請台銀公開發售「台灣國家公園采風系列-壽山國家自然公園」平鑄套幣20000套，每套訂價400元。

本套幣是台灣國家公園采風系列第 10套，以壽山國家自然公園為主題，內嵌110年版 50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配一枚主題章牌，章牌正面圖案為國定古蹟「鳳山縣舊城-東門」，以彩色呈現，背面圖案為台灣獼猴。 中央銀行將於 11月 11日，委請台銀公開發售「台灣國家公園采風系列-壽山國家自然公園」平鑄套幣20000套，每套訂價400元。套幣是台灣國家公園采風系列第 10套，以壽山國家自然公園為主題，內嵌110年版 50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配一枚主題章牌，章牌正面圖案為國定古蹟「鳳山縣舊城-東門」，以彩色呈現，背面圖案為台灣獼猴。記者邱德祥／攝影 中央銀行將於 11月 11日，委請台銀公開發售「台灣國家公園采風系列-壽山國家自然公園」平鑄套幣20000套，每套訂價400元。套幣是台灣國家公園采風系列第 10套，以壽山國家自然公園為主題，內嵌110年版 50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配一枚主題章牌，章牌正面圖案為國定古蹟「鳳山縣舊城-東門」，以彩色呈現，背面圖案為台灣獼猴。記者邱德祥／攝影 中央銀行將於 11月 11日，委請台銀公開發售「台灣國家公園采風系列-壽山國家自然公園」平鑄套幣20000套，每套訂價400元。套幣是台灣國家公園采風系列第 10套，以壽山國家自然公園為主題，內嵌110年版 50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配一枚主題章牌，章牌正面圖案為國定古蹟「鳳山縣舊城-東門」，以彩色呈現，背面圖案為台灣獼猴。記者邱德祥／攝影