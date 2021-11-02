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國泰永續高股息將除息 11/15為參與配息最後申購日

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
國泰永續高股息ETF(00878)配息相關時程
國泰永續高股息ETF(00878)配息相關時程

國泰永續高股息ETF(00878) 將迎來2021年第四次配息，第一階段公告，預估配息金額每單位發放0.28元現金股利，至於每單位實際配發金額將在11月11日公布，除息日則訂在11月16日，投資人最晚只要在11月15日前持有或申購，皆可參與本次配息。

觀察國泰永續高股息ETF 30檔成分股，檔檔聚焦高殖利率績優股，產業配置以電子為主，金融、傳產為輔，因為訴求高股息投資理念的再升級，成立以來的績效與規模廣獲投資人認同，據台灣集中保管結算所資料，截至10月29日，受益人數已衝破24萬人大關。近期重量級電子股持續開出亮麗財報，帶動台股延續反彈行情，電子業獲利可望續增長，加上金融股獲利及股息發放向來穩定，都有利這檔ETF配息表現。以其主要持股仁寶與英業達為例，不僅在MSCI資料庫中為ESG評級BBB與A級的資優生，第3季營收季成長分別達29%、26%，可望帶動00878淨值持續走高。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示，00878是市面上唯一結合ESG與高股息的永續主題ETF，也是國內首創季配息機制的台股ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃，並納入收益平準金機制，不會因投資人大量申購而配息受到稀釋，成立以來每季皆配息，已配息4次，填息率達100%，其所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，過去5年殖利率介於4.76%至6.03%間，優於台灣加權股價指數的殖利率表現，想要完整參與00878每季配息及填息的機會，現在即可進場持有布局。

高股息 配息 ETF

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