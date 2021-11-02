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美企財報強勁足以抵禦通膨 資金流入股票型資產

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美國第三季GDP年化季比初值成長2.0%，低於預估，九月核心PCE通膨年增率3.6%、維持在30年高點，通膨與升息預期持續高漲，所幸企業財報利多激勵美股三大指數續創歷史新高，全球股市上漲。依據彭博資訊統計，截至2021/10/29過去一週ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近週資金淨流入346億美元，主要流入美國股市268億美元，全球、中國、歐洲、亞太及新興市場股市亦分別有22.3億、15億、14億、9.1億及1.9億美元的資金淨流入，而日本及拉美股市則分別為8.1億及0.2億美元資金淨流出。

富蘭克林證券投顧分析，企業財報利多激勵全球股市十月上漲5.13%、創去年十一月以來最大單月漲幅，其中美股三大指數漲幅介於5.9%~7.3%，扮演多頭先鋒。展望十一月，盤勢將聚焦景氣、通膨、供應鏈短缺、央行貨幣政策及聯合國氣候峰會(COP26)能否達成具體決議，尤其受到通膨可能維持高檔更長時間，加拿大央行10/27宣佈結束購債計畫，並表示升息可能比原先預期的2022年下半年提早，高盛證券也將聯準會升息預估時點提早至2022年七月，預估明年十一月將第二度升息，之後每年升息兩次。若通膨及主要央行貨幣政策緊縮擔憂加劇，可能牽動金融市場波動加大，建議現階段靠攏具備抗通膨色彩的資產，核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會，債市首選波灣債及高收益債，股市投資看好三大族群，包括側重數位轉型題材的科技產業，定價能力高且較不受供應鏈短缺影響，或是屬於實體資產且具備通膨轉嫁能力的基礎建設產業，積極者可波段操作天然資源產業。另一方面，預期中國官方可能適度微調政策以緩解經濟下行風險，欲逢低承接者可側重科技及消費雙主流的亞洲中小型股票型基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技產業的成長速度預估將遠高於通膨率，具定價權且輕資產，可望平衡利率上升的影響，我們認為科技產業的基本面在通膨環境中仍將保持良好，此外，科技為結構及週期性成長的領域，結構成長來自數位轉型長期趨勢的支持，週期性成長來自於企業及消費者在前景改善時將提高科技支出。科技產業也受惠於基礎建設支出提升的趨勢。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，全球基礎建設股票具有三大優勢：(1)擁有長期穩定且具吸引力的股利率；(2)基礎建設股票的股利收益跟公司的資產規模連動、而非跟景氣循環相連結；(3)基礎建設股票跟傳統股票的相關性低，納入投資組合可發揮分散風險及提高報酬率的效果。

通膨 股票

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