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遠東銀行連四年 獲國際評比財富管理銀行傑出服務獎

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

國際財經專業雜誌《The Asset財資》舉辦財富管理評比（The Asset Triple A Private Banking, Wealth Management, Investment and ETF Awards 2020），針對來自亞洲地區各國的財富管理機構進行評鑑，遠東銀行（2845）以持續運用創新科技打造優質的財富管理服務，營造友善的生活金融環境，獲頒「財富管理銀行傑出服務獎」（Editors'Triple Star -Best Wealth Management Experience, privilege services）殊榮，這也是遠東銀行連續第四年獲《The Asset財資》雜誌評鑑肯定。

遠東銀行總經理周添財表示，遠東銀行財富管理的特色是結合遠東集團多元資源，以高科技數位分析將金融服務融入客戶的生活中，依據不同客群及不同年齡層需求，提供適合人生各階段的客製化金融服務，除已將分行成功轉型為與客戶互動的樂活空間，並與遠東集團內的元智大學合作辦理「樂齡理財學苑」，為客戶結合金融與生活化的「十樂生活金融」體驗。

展望未來，遠東銀行將持續運用創新科技打造優質的財富管理服務，營造友善的生活金融環境，並加入ESG綠色金融相關元素，建構永續金融生態圈，並善盡企業社會責任共同創建美好的社會。

遠東銀行 財富管理 遠東集團

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