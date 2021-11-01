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立委爆料總座逃避金檢 將來銀行「四點駁斥」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
將來銀行總經理許柏林。（本報系資料庫)
將來銀行總經理許柏林。（本報系資料庫)

對於立委費鴻泰爆料，尚未開業的純網銀將來銀行總座許柏林指示員工刪除帳目對不平相關資訊，企圖規避金管會金檢，將來銀行今（1）日晚間發布澄清稿指出，今日媒體報導訊息不實，該行祭出四點聲明予以駁斥。

立委費鴻泰今日上午在立法院財政委員會質詢時指出，金管會10月24日至將來銀行實地檢查其電腦系統以為很順利，但其實其中一套系統帳目根本對不平，總經理許柏林卻指示不止一位資訊部門員工，要求刪除相關資訊，掩飾帳目不平衡的問題，以逃避金管會金檢。金管會主委黃天牧允諾，一定會徹查並追究原因。

對此，將來銀行今日發布四點澄清。

第一，將來銀行營運測試帳務正確，絕無帳務不平情事：今年7月起，內部所有營運測試，均在PROD正式環境下進行，且每日均經資訊、業務、財務人員三方驗證，帳務均正確無誤，絕無帳務不平情事。

第二，UAT環境刪除資料實屬正常作業：UAT環境是供內部同仁開發測試使用，藉以優化未來之服務，相關資料刪除清整係屬資訊部門正常作業，與前開營運測試帳務無關。

第三、APP閃退屬優化過程之偶發案例：內部於今年9月為進一步提供客戶更多服務，測試於客服系統新增使用網路電話服務，優化過程中偶發APP閃退之案例，已將問題單紀錄並反映予廠商積極處理中，是否增加此新服務，並不影響客服系統正常作業，亦無總經理指示不列入問題單之情事。

第四、內部高度重視兩性平權議題：有鑑於先前所發生的性平事件，總經理於今年5月到任後，積極督導及精進性別友善環境，並持續落實內部溝通與教育。

將來銀行 金管會 費鴻泰 黃天牧

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