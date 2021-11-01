元大人壽推動微型保險 風險觀念向下扎根

元大人壽多年推動普惠金融，透過保障暨長年期商品之推廣，提供國人最充分的保障，尤其關注弱勢族，認為教育是打造「金融友善」、「普惠金融」最好根基，藉由「元大人壽小樹陪伴列車」、「產學合作」及「金融知識推廣園遊會」等，將保險保障觀念傳遞出去。

「元大人壽小樹陪伴列車」將關懷服務推展至偏鄉孩童的風險教育，足跡遍及全台，今年更一路從屏東到南投，為偏鄉兒童建立正確之風險與保障觀念。

元大人壽自2020年底宣布與嘉義縣政府合作，即為6～15歲弱勢家庭兒少投保微型保險，保費全由元大人壽捐助，為經濟弱勢族群提供基本意外保障，今年更擴大保險保障人數，讓更多弱勢兒少家庭獲得基本保障。此外元大人壽也認為教育應從小扎根。

「大家一起試試看，把積木越疊越高，不可以讓它倒塌喔！」10月23日「元大人壽小樹陪伴列車」特別來到嘉義，與嘉義縣社會局及嘉義縣慈善聯合協會合作，藉由淺顯易懂的積木堆疊，將一系列風險移轉等教育旅程帶給嘉義的孩子們，讓正確的保險觀念在孩子心中萌芽。

課程先藉由淺顯易懂的積木堆疊，使其了解從中體驗各種造成崩塌的風險，正如人生遭遇突發事故將蒙受損失，從中了解風險移轉重要，也讓正確的保險觀念在孩子心中萌芽。接著以新冠肺炎為例，將預防、轉移的概念深入淺出的讓孩子們切身了解風險原理，過程中歡笑不斷、互動熱絡。

嘉義縣社會局張翠瑤代理局長表示，嘉義縣的孩子們就像是在成長中的小樹，需要各界的灌溉扶持才能成長茁壯，元大人壽長期與嘉義縣政府合作，共同照顧嘉義縣的弱勢孩童，非常感謝元大人壽這次還將風險觀念帶給孩子們，陪孩子一同成長。

元大金控（2885）集團以「公益平台」為核心，透過企業影響力，整合各方資源，本次活動更攜手10家供應商共襄盛舉，提供弱勢孩童愛心文具組及後背包一同把愛送進嘉義。