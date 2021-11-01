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專家：美債殖利率趨平 人民幣匯率穩中透強

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
交通銀行台北分行預估，人民幣對美元近期盤整趨升機率高。(本報系資料庫)
交通銀行台北分行預估，人民幣對美元近期盤整趨升機率高。(本報系資料庫)

交通銀行台北分行今(1)日發表人民幣周評指出，10月底適逢國庫現金定期到期、繳稅走款高峰及地方債集中發行，中國人民銀行公開市場操作連五日淨投放增量至人民幣2,000億元。上周合計淨投放資金6,800億，7天逆回購利率2.2%，續寫疫情後單周新高。

跨月後，人行逆回購操作回歸常態，資金回籠量大，加上本月MLF到期壓力分別落於月中8,000億及月末的2,000億，整體市場流動性難免受到波及。觀察境內1年同業存單價格反彈回降准前的2.8%附近，顯示銀行負債壓力仍在。

以人行穩健中性的貨幣政策態度，MLF維持總量續作機率高，但仍得觀察近期價格走勢，亦可能分散部分落點或以TMLF等其他貨幣工具調節置換，藉此引導融資成本下行，以支持實體經濟成長。

境內人民幣利率受緊縮因子疊加而持堅，質押式回購利率隔夜來到2.13%、1周報2.29%；Shibor報價短天期亦走升與同天期質押式回購利率相當，長期部分則平穩幾無異動。

境外人民幣反轉先前緊俏，周間隔夜價格甚至低於境內，少量出現1%成交，月底當日交投於2%下方，不跨年拆款利率已回落3%下方。CNH Hibor報價同步下修，唯跨年的長期資金供給偏少，3個月到1年區間落於3.11~3.33%。

在岸人民幣對美元(USDCNY)的中間價徘徊於6.39元兌1美元附近，而收盤價在月底收線前一刻打回6.4009元作收。

離岸人民幣(USDCNH)周初溫吞，僅在300點左右窄幅震盪，越接近FOMC美元強彈，從USDCNH技術面看，KD指標20以下向上黃金交叉，人民幣漲勢暫歇，最終收於6.4021元。

國際清算銀行(BIS)公布數據， 9月人民幣名目有效匯率指數(NEER)來到123.7，上揚0.33%，連續五個月走高，並寫下2016年2月以來的新頁。

扣除通膨調整的實質有效匯率指數(REER)則增加0.12%至127.87，創六個月新高。

有效匯率雙雙上漲，在購買力方面緩解了能源、原物料等輸入型通膨壓力；同時優異的出口數據，顯示出口競爭力未因升值有太大的衝擊，彰顯近年強勢人民幣正處於有效的平衡水位。

全球關注的FOMC於本周登場，市場雖已消化taper衝擊， FED淡化升息預期，但2年期美債殖利率先發難，9月底開始一路走揚，回到19個月前疫情初期的位置。

反觀長債部分，受緊縮政策恐影響經濟前景的擔憂，市場的升息風險情緒再度升溫，10年期殖利率最低跌回1.52%。美債殖利率曲線再轉趨平坦，2至10年期利差大幅收斂，一度跌破百點的空間；20至30年期殖利率還略倒掛，更顯不確定性情緒。

觀察中債走勢較為和緩，10年期中美利差維持在140個基點，也有助於穩定人民幣走勢。

人民幣 殖利率 匯率 中國人民銀行

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