張兆順：期許兆豐保險彎道超車 成兆豐金更重要子公司

將來銀行又現吹哨人！立委費鴻泰今（1）日上午在立法院財政委員會質詢時指出，金管會10月24日至將來銀行實地檢查其電腦系統以為很順利，但其實其中一套系統帳目根本對不平，總經理許柏林卻指示不只一位資訊部門員工，要求刪除相關資訊，掩飾帳目不平衡的問題，以逃避金管會金檢。金管會主委黃天牧允諾，一定會徹查並追究原因。

2021-11-01 12:43