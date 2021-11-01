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張兆順：期許兆豐保險彎道超車 成兆豐金更重要子公司

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導
兆豐金控旗下兆豐保險今天慶祝90周年，兆豐金董事長張兆順（左）與兆豐保險董事長梁正德共同主持慶祝酒會。兆豐金控/提供
兆豐金控旗下兆豐保險今天慶祝90周年，兆豐金董事長張兆順（左）與兆豐保險董事長梁正德共同主持慶祝酒會。兆豐金控/提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐保險今天慶祝90周年，兆豐金董事長張兆順親自出席兆豐保險酒會致賀，他期許兆豐保險未來要朝數位化、ESG兩方向努力，彎道超車、大幅提升市占率，成為兆豐金旗下很重要的子公司。

張兆順致詞表示，兆豐產險早年更名前叫做「中國產險」，都是以政府機關業務為主，加入兆豐金控後完全不一樣了，公民營機構全部都要面對相當大的競爭壓力，兆豐保險併進金控後，經過兩三年業務轉型，往新方向發展，一是面對金融環境改變，進入數位化時代，科技化、數位化是必須走的路，二是ESG（環境、社會、公司治理），這會帶來結構性變化。期許兆豐保險未來邁向一百年能夠彎道超車，市占率大增、賺錢賺更多，變成兆豐金底下很重要的子公司，他以此做勉勵，也是給兆豐保險壓力。

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兆豐金控 保險 產險

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