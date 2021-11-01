兆豐保險今年獲利創17年新高 力推數位轉型及永續金融

今年兆豐保險不畏疫情衝擊，截至9月底稅後盈餘已達4.8億元，年度目標提前達陣，也創下加入兆豐金控後，17年以來的新高。兆豐保險董事長梁正德表示，除了業績及盈餘提升之外，未來將持續專注於數位轉型及永續金融兩方面發展。

兆豐保險今天歡慶成立90周年，以歷「九」彌新，永恆守護的概念出發，傳達老牌專業保險公司默默耕秐、提供完善保障以守護民眾的優質企業形象，兆豐金控董事長張兆順、總經理胡兆華、梁正德、總經理游建烽及金控集團各子公司董總連袂慶賀，期勉兆豐保險業績蒸蒸日上，邁向一百年，能持續為兆豐金控集團開創佳績。

張兆順表示，雖然兆豐保險今年業績標現出色，他期待好還要更好，期許兆豐保險能彎道超車，市占率及獲利都能更上層樓。

今年兆豐保險獲利表限好主因緊跟市場脈動，發展新型態商品，推出防疫保單和疫苗保單，並從傳統業務中尋找指標業務，積極拉抬提升，進一步轉型帶動獲利成長。

梁正德表示， 在今年5月份爆發本土疫情時，為降低國人接觸風險提供即時保障，兆豐保險扮演火車頭，積極向主管機關建言，爭取相關便民措施，包括：一、爭取開放防疫及疫苗商品集體投保，讓企業戶可檢附名冊採集體投保方式，簡化投保作業；二、爭取開放家長為未成年子女辦理網路投保疫苗保險，主管機關也順應民情，迅速完成修法開放。

除了業績及盈餘提升之外，梁正德表示，未來也將持續專注於數位轉型及永續金融兩方面發展。在推動數位轉型方面，近年來已執行相關計畫包括：汰換核心系統、整合對外數位業務平台、行動投保系統及推動電子保單等，大幅降低紙張的印製與郵寄過程中所耗損的資源。

在客戶服務方面，官網及APP導入線上理賠報案程序、應用區塊鍊技術於「班機延誤險」主動理賠通知、智能客服導入。也將持續進行作業流程優化，如：導入流程自動化機器人（RPA），讓員工可以更專注在高附加價值的工作；另也將透過數據分析，為保戶量身打造更合適的保險產品。