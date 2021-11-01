兆豐金旗下兆豐保險慶90周年 獲利創17年新高

兆豐金控（2886）子公司兆豐保險今天歡慶成立90週年，以歷「九」彌新，永恆守護的概念出發，傳達老牌專業保險公司默默耕耘、提供完善保障以守護民眾的優質企業形象。今年兆豐保險不畏疫情衝擊，前三季稅後純益已達4.79億元，每股稅後純益（EPS）1.6元，創下17年來的獲利新高，比去年同期翻倍成長。

兆豐保險近兩年以「追求獲利，穩定成長」為策略主軸，經營團隊迅速滾動式調整業務結構，跟隨市場脈動，發展新型態商品，推出防疫保單和疫苗保單，並深耕傳統業務帶動獲利成長。今天中午兆豐保險舉行90周年慶祝酒會，兆豐金控董事長張兆順、總經理胡兆華、兆豐保險董事長梁正德、總經理游建烽，以及金控集團各子公司董總均出席慶賀，展現集團上下一心的氣勢，共同祝福兆豐保險生日快樂，期勉兆豐保險業績蒸蒸日上，邁向百年，持續開創佳績。

兆豐保險董事長梁正德表示，兆豐保險90年來，分三個時期，分別為1994年前的「國營時期」、其後至2002年間為「民營化時期」以及2002年後「加入兆豐金控時期」，兆豐保險依台灣社會發展階段性需求，開發及改良保險商品，將過去守護國家建設的保險團隊轉型為現今的國民守護者。

今年5月爆發本土疫情時，為降低國人接觸風險提供即時保障，兆豐保險扮演火車頭，積極向主管機關建言，爭取相關便民措施，包括：一、爭取開放防疫及疫苗商品集體投保，讓企業戶可檢附名冊採集體投保方式，簡化投保作業；二、爭取開放家長為未成年子女辦理網路投保疫苗保險。主管機關順應民情，也迅速完成修法開放。

兆豐保險除了業績及盈餘提升之外，未來也將持續專注於數位轉型及永續金融兩方面發展。在推動數位轉型方面，已執行相關計畫包括：

（一）業務系統方面：汰換核心系統、整合B2B、B2C及B2B2C等對外數位業務平台、行動投保系統及推動電子保單，其中電子保單轉換率於今年已接近6成，大幅降低紙張的印製與郵寄過程的耗損，為環境永續盡一分心力。

（二）客戶服務方面：官網及APP導入線上理賠報案程序、應用區塊鍊技術於「班機延誤險」主動理賠通知、智能客服導入。並將持續進行作業流程優化，如：導入流程自動化機器人 （RPA），讓員工可以更專注在高附加價值的工作；透過數據分析，為保戶量身打造更合適的保險產品。

兆豐保險作為風險承受及管理者，向來嚴格檢視並管理公司自身所面臨之風險，兆豐保險「豐管i+」資訊平台更在今年保險事業發展中心所主辦的「臺灣保險卓越獎」取得「風險管理專案企畫卓越獎-銀質獎」肯定。在落實ESG方面，配合兆豐金控集團推動ESG政策，協同辦理並持續參與弱勢團體、環境保護有關的倡議及活動，透過與各地機構、慈善團體合作，深入偏鄉關懷協助，提供基本保障，今年亦獲保發中心頒發「微型保險推展卓越獎-金質獎」，體現兆豐保險90週年精神理念，持續作為台灣社會安全永恆的守護者。