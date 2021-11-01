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永豐DAWHO發揮母雞帶小雞 「大戶投」已逾15萬人

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」上市短短一年、開戶數即搶進市場前三大，9月底更正式突破百萬戶大關，其中新戶占比近8成，為銀行客群帶來嶄新風貌。同時發揮母雞帶小雞效果，串連永豐金證券股票交割戶，截至今(2021)年10月15日已累積逾15萬用戶完成綁定。

永豐銀表示，未來DAWHO除了深化客群經營力道，並以數據為基礎推動客製化服務外，也將持續探索更多場景運用，建構零斷點的生態系，期許開創台灣數位金融全新格局。

永豐銀行亦表示，DAWHO於2019年6月上線後聚焦年輕世代，鎖定25到39歲、收入排名前20%的年輕亨利族，挹注大量嶄新客群活水。

永豐銀行指出，DAWHO精心整合個人常用四大核心服務－消費、投資、儲蓄與彈性資金，方便客戶一鍵管理，帶動DAWHO客戶與永豐的往來商品數相較既有客戶高出82%，讓年輕族群與銀行建立緊密的互動關係。

為鼓勵年輕族群創造存款、理財、消費的正循環， DAWHO整合集團資源，串連永豐金證券推出「大戶投」，輕鬆綁定DAWHO為股票交割戶，截至今（2021）年10月15日已累積逾15萬用戶完成綁定。

同時，永豐銀行指出，DAWHO以客戶為核心驅動產品改革，今年第2季推出DAWHO APP可直接執行存股交易並顯示證券資產的功能；第4季也領先業界推出一次完成銀證開戶申請功能，滿足客戶一站開立DAWHO數位帳戶以及永豐金證券戶的需求，透過更便捷且直覺的開戶流程，大幅節省客戶的開戶時間成本。

為貼近年輕世代思維，永豐銀行表示，DAWHO團隊成立初始即廣募不同背景人才，平均年齡約30歲。團隊除定期舉辦工作坊進行跨部門交流外，DAWHO也鼓勵同仁發展多元能力、成為π型人才，例如，產品研發人員解決技術問題須同步考量使用者體驗流程，提供一次到位的無斷點服務。

永豐銀行 永豐金 數位帳戶

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