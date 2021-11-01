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病毒「自我毀滅」致日本疫情急降溫？ 羅一鈞分析原因

新台幣貶3分 收27.85元

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率今（1）日以27.85元作收，貶值3分。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
新台幣匯率今（1）日以27.85元作收，貶值3分。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

新台幣匯率今（1）日以27.85元作收，貶值3分，台北外匯經紀公司成交量6.64億美元。今日上午新台幣以27.84元開出，盤中最高27.828元，最低27.855元。

台股今日開高走高，中小型電子股走強，元宇宙題材持續發燒，盤中一度大漲逾百點，但是金融股、鋼鐵股等走跌，壓縮指數漲勢，終場收17,068.24點，上漲80.83點，成交量3,254.16億元；三大法人賣超29.78億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）31.96賣超億元，投信賣超0.96億元，自營商買超（合計）3.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.1億元，自營商（避險）買超5.24億元。

自營商 新台幣 三大法人 台幣匯率

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