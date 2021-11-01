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台灣成立主權基金？楊金龍：須單獨立法

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
對於台灣是否該成立主權基金，中央銀行總裁楊金龍今（1）日指出，要不要成立主權基金屬於政府的職權，央行會配合政府政策。記者胡經周／攝影
對於台灣是否該成立主權基金，中央銀行總裁楊金龍今（1）日指出，要不要成立主權基金屬於政府的職權，央行會配合政府政策。記者胡經周／攝影

對於台灣是否該成立主權基金，中央銀行總裁楊金龍今（1）日指出，要不要成立主權基金屬於政府的職權， 央行會配合政府政策，不過成立主權基金須單獨立法，若要到國外投資、有外匯需求，須拿新台幣自外匯市場上購買外匯。

楊金龍今日赴立法院財委會報告，立委林楚茵詢問，近十年台灣外匯存底逐年攀升，但是繳庫盈餘卻持平，建議央行應活用外匯存底、成立主權基金。

對於央行外匯存底投資情況，楊金龍強調，外匯存底投資運用有三大原則，首先是流動性，外資在台灣進進出出，我國外匯存底須維持流動性，若外資大量流出，央行可以運用外匯存底提供市場流動性；其次則是安全性，要考慮投資會不會產生損失、是否有能力承受損失，所以大部份的投資是選擇很好國家信評「AAA」的公債；第三個才是報酬率，也就是在風險可控下，盡量增加國庫收入。

林楚茵指出，包括南韓、越南，馬來西亞都是透過外匯存底作為基金資金來源，台灣也應該考慮跟進。

主權基金

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