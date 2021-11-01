台銀人壽 調高一檔新台幣宣告利率0.02個百分點

台銀人壽今(1)日調高一檔新台幣收付的利率變動型保單宣告利率，調幅0.02個百分點，年息從0.41%到0.43%，為已經停售的有效保單。

這檔保單名為，新利率變動型年金保險(甲型)，因其宣告利率的計價公式，與新台幣10年期公債次級市場殖利率連動，反映10年期台債利率走高而調升。

新利率變動型年金保險(甲型)採月宣告、年適用，屬於儲蓄成分較高的商品，宣告利率調升，有利保戶未來一年增加年金的累積金額。

利變年金在年金的累積期間，用保單價值準備金(簡稱保價金)與宣告利率來滾存年金；拿存款類比，可把保價金想成存款的本金，宣告利率想成存款牌告利率。

假設保單價值準備金有100萬元，宣告利率走高0.02個百分點，月宣告、年適用之下，代表未來一年保價金可多出200元。